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Сексуальная легкоатлетка Марина Бех отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом

3 сентября, 12:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в длину выиграла чемпионат Украины и призналась в любви

С возобновлением соревнований по легкой атлетике украинская спортсменка-красавица Марина Бех-Романчук стала меньше внимания уделять соцсетям, однако не забыла об Instagram совсем. Недавно украинская легкоатлетка впервые взяла этап "Бриллиантовой лиги" и уверенно победила на чемпионате Украины в прыжках в длину.

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Вчера же девушка поздравила своего мужа, пловца Михаила Романчука, с бумажной свадьбой. Пара отметила вторую годовщины бракосочетания, о чем Марина известила красивой фотографией. Встречаться молодые начали после Олимпийских игр 2016 года.

INSTAGRAM

А днем ранее 25-летняя атлетка попрощалась с летом, выбрав из своей коллекции для соцсетей эффектное фото в купальнике и шляпе.

INSTAGRAM

Бех-Романчук стала в Катаре серебряной призеркой чемпионата мира по легкой атлетике осенью прошлого года. Также Марина, как и ее супруг, входит в олимпийскую сборную Украины, которая следующим летом собирается ехать на Игры-2020 в Токио.

В начале августа Бех по-особенному поздравила мужа с днем рождения. Смотрите, как Марина красовалась в купальнике на реке:

Марина Бех на водоеме
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легкая атлетика фото свадьба Михаил Романчук Марина Бех
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