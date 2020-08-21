Сексуальная украинская легкоатлетка рассказала о новых ощущениях на турнире после карантина

После длительного перерыва возвращается к жизни и "королева спорта" – легкая атлетика. Позавчера украинская прыгунья в длину Бех-Романчук стала второй на соревнованиях в Венгрии. После этого 25-летняя призерка чемпионата мира перебралась в Швецию, где 23 августа состоится этап "Бриллиантовой лиги" – элитной серии турниров.

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При этом Марина не забыла порадовать поклонников новой фотографией в соцсетях.

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Также спортсменка рассказала suspilne.media о том, как восприняла возвращение к стартам:

"Я провела фактически пять месяцев дома, без выезда, без тренировочных сборов. И когда возвращаешься в привычный ритм жизни, то сначала пытаешься понять, как жила раньше, как двигалась... Я приехала, стала в сектор и вспоминала, что такое разбег, что такое прыжок. Все заново, как будто только что пришла в отделение легкой атлетики. Не было мандража, просто хотела вспомнить, что это и как все делается. В целом, это нелегко, потому что был длительный перерыв, и когда сейчас приезжаешь на старты без зрителей, когда ты прыгаешь фактически сам, – это необычно".

Также сегодня привлекательная легкоатлетка показала забавное видео из гостиницы в Стокгольме:

Марина Бех-Романчук в лифте отеля в Стокгольме Видео: Instagram

Ранее звезда легкой атлетики по-особенному поздравила мужа с днем рождения.

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Смотрите, как Марина изображала "девушку с веслом":

Марина Бех с веслом на доске Видео: Instagram

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