Усик пыхтит с гирей, а Ризатдинова ушла в легкую "котлетику": что творят звезды спорта на карантине

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские спортсмены продолжают потеть на тренировках. А гимнастка Анна Ризатдинова осваивает новые виды спорта – как, например, перетягивание салата. Мы собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд нашего спорта за минувшие сутки.

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Украинский супертяж Александр Усик, которому прочат поражения от Джошуа и Фьюри, продолжает готовиться к предстоящему бою с Дереком Чисорой, хотя из-за ситуации с коронавирусом у этого поединка пока что даже нет даты. В этот раз олимпийский чемпион Лондона-2012 в желтой футболке показал, как увеличивает потенциальную силу своего удара при помощи упражнений с синей гирей. Усик "пыхтит", не покладая рук.

Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина даже на карантине остается в потрясающей форме. В этом можно убедиться, посмотрев серию ее упражнений на животе. "Спартанка!" – таким эпитетом наградили пятую ракетку мира ее подписчики.

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Знаменитый украинский штангист Алексей Торохтий показал своим поклонникам, как при помощи одного только грифа – без всякого рода увесистых "блинов" – в домашних условиях подготовить себя к возвращению к тренировочный зал, когда будет снят карантин.

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Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Юлия Левченко показала фолловерам архивное фото с огромным зеленым мячом – размером с половину самой Юлии.

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Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова раскрыла секрет, из каких дисциплин состоит ее карантиниада-2020. В "программу соревнований", среди прочего, входят современное пятижорье, перетягивание салата, легкая котлетика и алкогольф.

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Киевлянин Георгий Зантарая у себя в Instagram напомнил, благодаря каким приемам он стал звездой мирового дзюдо.

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"Хватит жрать. А ну, взяли себя в руки!" – это уже призывает фолловеров каратист Станислав Горуна.

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А восходящая звезда мирового тенниса Даяна Ястремская на своей страничке в соцсети намекает, что пандемия – не вечна. "Все пройдет", – утверждает 19-летняя одесситка, в защитной маске проходя по пешеходному переходу.

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Ранее мы писали, что за Ярмоленко становится страшно: Андрей провел рискованную тренировку, жонглируя мячом на террасе своих апартаментов в лондонском небоскребе.

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

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