Сергей Бубка о обвинениях в коррупции: "Я поручаю своим адвокатам защитить все мои права"

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал заявление бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро, обвинившего украинца в коррупции. Сержио Кабрал заявил, что Бубка был вовлечен в коррупционную схему при которой Рио-де-Жанейро удалось заполучить Олимпийские игры 2016 года.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции.

Мистер Диак никогда не обращался ко мне по поводу моего голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016. Мои адвокаты обратятся к мистеру Диаку, чтобы он дал объяснения утверждению мистера Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, что мистер Диак мог получить мой голос.

Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права", – говорится в заявлении Сергея Бубки.