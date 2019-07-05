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Сергей Бубка о обвинениях в коррупции: "Я поручаю своим адвокатам защитить все мои права"

5 июля, 12:39

В Бразилии заявили, что украинец помог Рио получить Олимпийские игры

Сергей Бубка
Сергей Бубка. Фото: Анастасия Искрицкая

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал заявление бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро, обвинившего украинца в коррупции. Сержио Кабрал заявил, что Бубка был вовлечен в коррупционную схему при которой Рио-де-Жанейро удалось заполучить Олимпийские игры 2016 года.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции.

Мистер Диак никогда не обращался ко мне по поводу моего голоса на выборах города-хозяина Олимпийских игр-2016. Мои адвокаты обратятся к мистеру Диаку, чтобы он дал объяснения утверждению мистера Кабрала, который в своих показаниях ложно утверждает, что мистер Диак мог получить мой голос.

Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права", – говорится в заявлении Сергея Бубки.

Напомним, что недавно в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег Сергей Бубка, НОК Украины, МОК , Олимпиада-2016

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Источник:

НОК Украины

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