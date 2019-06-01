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Сестры Музычук сыграли вничью на старте турнира претенденток

1 июня, 12:06

Победительница соревнований сыграет матч за звание чемпионки мира по шахматам

Украинское дерби. Фото fwct2019.com
Украинское дерби. Фото fwct2019.com.

Все партии стартового тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) завершились вничью. Соревнование проходит в Казани.

В первом туре встречались: Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина), Валентина Гунина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) – Александра Горячкина (Россия), Нана Дзагнидзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай).

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. 

Победительница получит 50 тысяч евро призовых и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам у мужчин. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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Тег шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук

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Источник:

ТАСС

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