Сестры Музычук сыграли вничью на старте турнира претенденток
Победительница соревнований сыграет матч за звание чемпионки мира по шахматам
Все партии стартового тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) завершились вничью. Соревнование проходит в Казани.
В первом туре встречались: Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина), Валентина Гунина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) – Александра Горячкина (Россия), Нана Дзагнидзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай).
Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня.
Победительница получит 50 тысяч евро призовых и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам у мужчин. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.
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