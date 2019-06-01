Сестры Музычук сыграли вничью на старте турнира претенденток

Победительница соревнований сыграет матч за звание чемпионки мира по шахматам

Украинское дерби. Фото fwct2019.com.

Все партии стартового тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) завершились вничью. Соревнование проходит в Казани.

В первом туре встречались: Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина), Валентина Гунина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) – Александра Горячкина (Россия), Нана Дзагнидзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай).

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня.

Победительница получит 50 тысяч евро призовых и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам у мужчин. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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