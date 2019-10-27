Ярослава Магучих в сногсшибательном платье выиграла две суперпремии за один вечер

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Украинская прыгунья в высоту 18-летняя Ярослава Магучих выиграла сразу две престижнейшие премии за один вечер. Напомним, не далее как месяц назад Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира в Дохе – покорив планку на высоте 2,04 метра, Ярослава установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. И вот героиню настигли ее лавры!

Первая премия Ярославе Магучих досталась в Таллине. Европейская легкоатлетическая ассоциация назвала украинку "восходящей звездой года" в своем виде спорта. Победительницу номинации определяли голосованием среди СМИ, фанатов, представителей национальных федераций и экспертной комиссии European Athletic.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Ярослава Магучих / Фото: AFP

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Ярослава Магучих / Фото: IAAF

"Я очень счастлива выиграть эту премию. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семью. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее", – сказала в своем видео-обращении Ярослава

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И в этот же день Ярослава Магучих была признана лучшей юной спортсменкой Европы во всех летних видах! Премия имени бывшего президента польского олимпийского комитета Петра Нуровского, который трагически погиб в авиакатастрофе, была присвоена украинке на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов в Варшаве.

В борьбе за это звание Магучих обошла таких соперниц, как хорватская пловчиха Франка Гргич, итальянская гимнастка Джоржия Вилья, венгерская фехтовальщица Лиза Пуштай и эстонская велосипедистка Мадис Михкельс. Браво, Ярослава!

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Отметим, что вместе с наградой лучшей юной спортсменки Европы Ярослава Магучих получила и денежное поощрение, призванное помочь ей в подготовке к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Добавим, что на церемонии в Варшаве Ярослава Магучих, приучившая поклонников к спортивной экипировке, поразила всех своим шикарным платьем.

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