В Швеции, где закрывали глаза на коронавирус, приходится переоборудовать ледовые арены в морги

Шведы до сих пор не ввели карантин и теперь собираются хранить тела на ледовой арене

В Швеции, где до сих пор не ввели карантин в связи с пандемией коронавируса, планируют временно переоборудовать ледовые арены в морг. Об этом заявил Йоаким Ярнрид из Стокгольмского регионального управления здравоохранения. На данный момент в Швеции более 10 тысяч зараженных коронавирусом и 919 смертей.

"Когда речь заходит о ледовых аренах, то мы рассматриваем именно этот вариант. Учитывая ситуацию, в которой находится Швеция, мы должны подготовиться к тому, чтобы иметь возможность достойно прощаться с умершими людьми", – цитирует чиновника Йоакима Ярнрида HockeyNews.se.

Первой ареной, которая может попасть под переоборудование, стала арена на юге Стокгольма, которую использовала молодежная команда "Юргордена". Отмечается, что подобная участь может постичь и другие арены в шведской столице.

Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. Помимо "Мараканы", под "больницы" в Бразилии пойдут арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

Также сообщалось, что Клубы НХЛ, НБА и MLS поддержали акцию lightitblue, которую начала Британия. Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Кампания #lightitblue направлена на поддержку работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

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