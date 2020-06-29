Скандал с "эскимосом": звезду американского футбола выгнали из команды за гомофобию

Клуб из Эдмонтона распрощался с Джонсом после его заявления о негативном отношении к представителям ЛГБТ-культуры

Звезда американского футбола афроамериканец Кристион Джонс, выступающий за самый титулованный клуб Канадской футбольной лиги (CFL) "Эдмонтон Эскимос", исключен из состава команды за гомофобию.

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Накануне Кристион Джонс у себя в Twitter опубликовал пост, в котором заявил о негативном отношении к представителям ЛГБТ-культуры. Общаясь с подписчиками, спортсмен подчеркнул, что стоит на своем, ни о чем не сожалеет и ни перед кем не извиняется.

Как следствие, "Эдмонтон Эскимос" на своей странице в соцсетях сделали заявление по поводу высказываний 27-летнего игрока. Клуб осудил слова Кристиона Джонса, добавив, что игрок выведен из состава команды.

Реклама Кристион Джонс / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева возмутил флаг ЛГБТ в Киеве на монументе "Родина-мать". Россиянин назвал это "мерзостью".

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