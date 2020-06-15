Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров

Девушки-футболистки своими финтами на поле могут дать фору трюкам Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду. Это на своем примере подтвердила 25-летняя защитница сборной Австралии и американского клуба "Орландо Прайд" Аллана Кеннеди.

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На попавшем в Сеть видео, которое сразу стало вирусным, Аллана Кеннеди устроила урок игры в футбол двум мужчинам. Одного из них техничная блондинка обыграла при помощи унизительного приема, эффектно пробросив сопернику мяч между ног, а второму, защищавшему ворота, забила гол, не оставив никаких шансов в ближнем бою.

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Видео "унижения" Алланой своих соперников на популярном ресурсе футбольных трюков "433" за четыре часа собрало более 2,2 миллиона просмотров. Болельщики обсуждают не только мастерство девушки, но и реакцию обыгранного ею мужчины, который упал на колени и закрыл лицо руками. Вот некоторые из комментариев пользователей соцсетей:

Похоже, Месси впору напрячься

Реакция обыгранного парня – словно для него это конец света

Да, он, наверное, жалеет, что вообще решил выйти на поле

Аллана Кеннеди / Фото: Instagram

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Отметим, что Аллана Кеннеди состоит в романтических отношениях с подругой по женской сборной Австралии – брюнеткой Маккензи Арнольд. Правда, из-за запрета на перелеты, связанного с пандемией коронавируса, девушки сейчас переживают разлуку. "Как же я зла на коронавирус, что он нас разлучил", – откровенничает у себя в Instagram Маккензи Арнольд.

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Хотя, что интересно, еще осенью прошлого года в СМИ сообщалось, что техничная австралийская футболиста Аллана Кеннеди встречается с известной соотечественницей-блогером Софией Качией, которая перед этим порвала со своим мужем. Однако роман девушек продлился всего 10 дней и закончился признанием Софии, что ее сердце разбито.

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Ранее мы писали, что лучшей футболисткой мира признана американка Меган Рапино. По результатам соцопросов, эта футболистка-лесбиянка могла бы даже выиграть у Дональда Трампа выборы президента США, если бы согласилась принять в них участие.

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