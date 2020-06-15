Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров

15 июня, 16:25

Олег Люлька Олег Люлька

Австралийская сердцеедка Аллана Кеннеди пробросила мяч между ног своему сопернику, после чего поразила цель

Девушки-футболистки своими финтами на поле могут дать фору трюкам Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду. Это на своем примере подтвердила 25-летняя защитница сборной Австралии и американского клуба "Орландо Прайд" Аллана Кеннеди.

Читайте также: Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионы

На попавшем в Сеть видео, которое сразу стало вирусным, Аллана Кеннеди устроила урок игры в футбол двум мужчинам. Одного из них техничная блондинка обыграла при помощи унизительного приема, эффектно пробросив сопернику мяч между ног, а второму, защищавшему ворота, забила гол, не оставив никаких шансов в ближнем бою.

INSTAGRAM

Реклама

Видео "унижения" Алланой своих соперников на популярном ресурсе футбольных трюков "433" за четыре часа собрало более 2,2 миллиона просмотров. Болельщики обсуждают не только мастерство девушки, но и реакцию обыгранного ею мужчины, который упал на колени и закрыл лицо руками. Вот некоторые из комментариев пользователей соцсетей:

  • Похоже, Месси впору напрячься
  • Реакция обыгранного парня – словно для него это конец света
  • Да, он, наверное, жалеет, что вообще решил выйти на поле

Аллана Кеннеди

Аллана Кеннеди / Фото: Instagram

Реклама

Отметим, что Аллана Кеннеди состоит в романтических отношениях с подругой по женской сборной Австралии – брюнеткой Маккензи Арнольд. Правда, из-за запрета на перелеты, связанного с пандемией коронавируса, девушки сейчас переживают разлуку. "Как же я зла на коронавирус, что он нас разлучил", – откровенничает у себя в Instagram Маккензи Арнольд.

Реклама

Читайте также: "Капец! Ты старая": как поздравляли лучшую футболистку Украины, которая выходила в финал Кубка УЕФА

Хотя, что интересно, еще осенью прошлого года в СМИ сообщалось, что техничная австралийская футболиста Аллана Кеннеди встречается с известной соотечественницей-блогером Софией Качией, которая перед этим порвала со своим мужем. Однако роман девушек продлился всего 10 дней и закончился признанием Софии, что ее сердце разбито.

Читайте также: Плачевные последствия коронавируса: Бразилия не сможет снова принять женский чемпионат мира по футболу

Ранее мы писали, что лучшей футболисткой мира признана американка Меган Рапино. По результатам соцопросов, эта футболистка-лесбиянка могла бы даже выиграть у Дональда Трампа выборы президента США, если бы согласилась принять в них участие.

Футболист застрял в щите – казус в чемпионате Беларуси

Беларусь. Футболист застрял в щите Видео: Беларусь 5

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия трюки женский футбол футболистка Аллана Кеннеди

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять