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Скандал в Федерации шахмат продолжается: из-под флага Украины уходит чемпион мира

29 декабря, 19:45

Руслан Пономарев и его партнеры просили ФШУ о смене тренера

Руслан Пономарев

Руслан Пономарев / Фото: fredlucas.eu

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Продолжает развиваться конфликтная ситуация в Федерации шахмат Украины. Как мы писали, двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины. Теперь к нему присоединился еще один именитый игрок – самый молодой чемпион мира в истории шахмат Руслан Пономарев.

Ныне 36-летний киевлянин написал свое мнение в соцсетях:

"Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию".

Причиной таких шагов является игнорирование ФШУ мнения лидеров сборной. Восемь ведущих шахматистов в открытом письме обратились с требованием заменить главного тренера мужской сборной Александра Сулипу на Владимира Баклана. Но их вопросы остались без ответа.

К компании присоединился и известный одесский шахматист Михаил Голубев:

"В случае сохранения на своих постах в ФШУ гг. Капустина, Гныпа и продолжения ими политики крайней непубличности, обмана гроссмейстеров и игнорирования обращений – вынужден буду отказаться от любого участия в работе ФШУ, включая комиссию по связям со СМИ".

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