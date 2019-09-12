Разборки ниже пояса: в России намекнули на проблемы с мочевыделительной системой у звезды украинского спорта

Руслан Пономарев / Фото: fredlucas.eu

Заместитель гендиректора российской антидопинговой организации (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала претензию украинского шахматиста Руслана Пономарева к действиям агентства. Напомним, гроссмейстер пожаловался на его длительную проверку на допинг после первого матча на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Пономарев намекнул на предвзятость РУСАДА и на то, что двухчасовая проверка могла стать причиной его раннего вылета с турнира – в первом туре он проиграл россиянину Андрею Есипенко.

"Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, ВАДА никогда само не проводит тестирование, далее – время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы. Мы никак не можем ускорить процесс, – утверждает Маргарита Пахноцкая. – Что касается работы РУСАДА, то Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала наше агентство по той причине, что турнир проходит в России. Это контрактное тестирование. С полной ответственностью заявляю, что Пономарев был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от ФИДЕ. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям ВАДА".

Руслан Пономарев / Фото: Facebook

Отметим, что после вылета с турнира в Ханты-Мансийске самый юный в истории чемпион мира по шахматам Руслан Пономарев написал в Twitter: "Вероятно, я должен винить только себя за такой плохой день. Но после первой игры я провел в буквальном смысле два часа (с 19:57 до 21:56) на допинг-тесте РУСАДА, нанятого ФИДЕ, вместо того чтобы отдыхать и готовиться ко второй игре. Почему так долго? Почему тест проводило РУСАДА, а не ВАДА? Был ли я случайно выбран для допинг-тестирования?".

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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