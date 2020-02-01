"Скоростные" кроссовки не допустят к применению на Олимпийских играх в Токио-2020

Но в кроссовках Nike Vaporfly можно будет бегать на других соревнованиях

В таких кроссовках Кипчоге установил мировой рекорд

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) приняла решение не запрещать использование кроссовок новой модели Nike Vaporfly практически на всех соревнованиях. Исключение составляют лишь Олимпийские игры, которые летом пройдут в Токио. Ранее мы рассказали, что World Athletics собирается запретить новые "суперскоростные" кроссовки.

По информации The Guardian, ассоциация легкой атлетики запретит бегать в кроссовках с новыми технологиями до и во время соревнований в рамках Олимпиады-2020. В течение нескольких месяцев специалисты решали, нужно ли полностью запретить на официальных соревнованиях по бегу Nike Vaporfly. Спортсмены в них показывают такие хорошие результаты, что многие уверены, что их владельцы получили нечестное преимущество. Исследование доказало, что спортсмены в этих кроссовках бегут на 4% быстрее, чем в обычных. В итоге кроссовки избежали запрета, но контроль за обувью спортсменов в 2020 году будет ужесточен.

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Одной из главных причин решения ограничить использование кроссовок с новыми технологиями, помимо дающей преимущество конструкции подошвы, — ограниченность серий. Порой спортсмены соревнуются в кроссовках (как было в случае с бегуном Элиудом Кипчоге), которые нельзя купить в обычных магазинах. В то время как одно из правил легкоатлетических федераций заключается в том, что возможность купить такие кроссовки должна быть у всех.

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Олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге из Кении побил мировой рекорд на марафонской дистанции среди мужчин в 2018 году в Vaporfly Elite: его время (2 часа 1 минута 39 секунд) оказалось лучше предыдущего рекорда сразу на 78 секунд. В октябре 2019-го его соотечественница Бриджит Косгеи улучшила мировой рекорд среди женщин сразу на 81 секунду (2 часа 14 минут и 4 секунды) — в модели Vaporfly Next%. В том же октябре Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон меньше, чем за два часа — снова в Nike, но в прототипе новой модели AlphaFly, сделанном специально для него. Рекорд при этом не признали, поскольку забег не был официальным.

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