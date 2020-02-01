"Скоростные" кроссовки не допустят к применению на Олимпийских играх в Токио-2020

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) приняла решение не запрещать использование кроссовок новой модели Nike Vaporfly практически на всех соревнованиях. Исключение составляют лишь Олимпийские игры, которые летом пройдут в Токио. Ранее мы рассказали, что World Athletics собирается запретить новые "суперскоростные" кроссовки.
По информации The Guardian, ассоциация легкой атлетики запретит бегать в кроссовках с новыми технологиями до и во время соревнований в рамках Олимпиады-2020. В течение нескольких месяцев специалисты решали, нужно ли полностью запретить на официальных соревнованиях по бегу Nike Vaporfly. Спортсмены в них показывают такие хорошие результаты, что многие уверены, что их владельцы получили нечестное преимущество. Исследование доказало, что спортсмены в этих кроссовках бегут на 4% быстрее, чем в обычных. В итоге кроссовки избежали запрета, но контроль за обувью спортсменов в 2020 году будет ужесточен.
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Одной из главных причин решения ограничить использование кроссовок с новыми технологиями, помимо дающей преимущество конструкции подошвы, — ограниченность серий. Порой спортсмены соревнуются в кроссовках (как было в случае с бегуном Элиудом Кипчоге), которые нельзя купить в обычных магазинах. В то время как одно из правил легкоатлетических федераций заключается в том, что возможность купить такие кроссовки должна быть у всех.
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Олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге из Кении побил мировой рекорд на марафонской дистанции среди мужчин в 2018 году в Vaporfly Elite: его время (2 часа 1 минута 39 секунд) оказалось лучше предыдущего рекорда сразу на 78 секунд. В октябре 2019-го его соотечественница Бриджит Косгеи улучшила мировой рекорд среди женщин сразу на 81 секунду (2 часа 14 минут и 4 секунды) — в модели Vaporfly Next%. В том же октябре Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон меньше, чем за два часа — снова в Nike, но в прототипе новой модели AlphaFly, сделанном специально для него. Рекорд при этом не признали, поскольку забег не был официальным.
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