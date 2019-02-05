Сноубордистка Аннамари Данча: "Результатом довольна, но и условия подготовки должны соответствовать"
Из-за проблем с финансированием спортсменка не имела возможности тренироваться на снегу
Украинская сноубордистка Аннамари Данча поделилась своими впечатлениями от выступления на чемпионате мира американской Юте. Напомним, украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.
"Честно говоря, весь январь я тренировалась и точно знала, что на чемпионате мира хочу показать свой лучший результат", – рассказала нам Аннамари вскоре после своего выступления. – "Хоть некоторые советчики говорили, что я могу переутомится. Но в этом сезоне по причине позднего начала финансирования у нас не было возможности летом и осенью тренироваться на снегу, как это делают команды-лидеры, и я чувствовала, что не докатала. Поэтому начало сезона у меня пошло не очень. Уже когда приехали сюда, в Парк Сити, в день нашей одной запланированной тренировки, выпало полметра снега, и она сорвалась. Я немного расстроилась, но так как особых вариантов не было, на соревнованиях нужно было рисковать – и все сложилось хорошо, я была уверена в себе до последнего, квалификация прошла лучше, чем когда-либо. Результатом довольна, хочется, конечно, лучшего, но и условия подготовки должны соответствовать требуемым результатам".
Украинку даже ничуть не смутил сыпавшийся снег, который, казалось, усложнял и видимость, и трассу: "Мне очень понравилась вся гонка. Погода, склон и снежные условия были просто идеальны для меня. Я хочу тренироваться все больше и больше, чтобы добыть победу".
Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка заняла девятое место, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.
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