Украинская сноубордистка на чемпионате мира продемонстрировала лучший результат в истории
Аннамари Данча вошла в "цветочную" церемонию финального заезда параллельного слалома-гиганта
28-летняя Аннамари Данча, выступая на чемпионате мира-2019 в американской Юте, показала лучший результат в истории украинского сноубординга. Закарпатская спортсменка заняла 6-е место в финале параллельного слалома-гиганта и на награждении попала в "цветочную церемонию". Напомним, в этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.
На ЧМ-2019 Данча с 6-м результатом квалификации пробилась в финальную часть соревнований, затем в 1/8 финала выиграла у Мишель Деккер из Нидерландов и пробилась в топ-8. В 1/4 финала в заезде с россиянкой Наталией Соболевой Данча опережала соперницу, но допустила падение и сошла с дистанции, заняв итоговое 6-е место.
Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка заняла девятое место, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.
Личный рекорд установила другая украинка 21-летняя Александра Мальовання, занявшая 24-е место. "Золото" завоевала немка Селина Йорг.
Ранее мы писали, что украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону. После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинская сноубордистка на чемпионате мира продемонстрировала лучший результат в истории". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по биатлону
Екатерина Бех стала лучшей в спринтерской гонке в словацком Брезно-Осорбли
Сборная Дании впервые стала чемпионом мира по гандболу
В финальном поединке датчане обыграли норвежцев
Не только Карпаты: где в Украине можно покататься на лыжах
"Сегодня" составила карту альтернативных лыжных курортов Украины
В Чехии десятки людей застряли на горнолыжном курорте
Для спасения лыжников и сноубордистов с обесточенного подъемника задействовали вертолета