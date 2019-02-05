Украинская сноубордистка на чемпионате мира продемонстрировала лучший результат в истории

Аннамари Данча вошла в "цветочную" церемонию финального заезда параллельного слалома-гиганта

Аннамари Данча. Фото: Getty Images

Украинская сноубордистка на чемпионате мира продемонстрировала лучший результат в истории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/93c/615/5c593c615f9ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/93c/615/5c593c615f9ae.jpg 2019-02-05T09:34:00+02:00 Другие Аннамари Данча вошла в "цветочную" церемонию финального заезда параллельного слалома-гиганта

28-летняя Аннамари Данча, выступая на чемпионате мира-2019 в американской Юте, показала лучший результат в истории украинского сноубординга. Закарпатская спортсменка заняла 6-е место в финале параллельного слалома-гиганта и на награждении попала в "цветочную церемонию". Напомним, в этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.

На ЧМ-2019 Данча с 6-м результатом квалификации пробилась в финальную часть соревнований, затем в 1/8 финала выиграла у Мишель Деккер из Нидерландов и пробилась в топ-8. В 1/4 финала в заезде с россиянкой Наталией Соболевой Данча опережала соперницу, но допустила падение и сошла с дистанции, заняв итоговое 6-е место.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка заняла девятое место, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.

Личный рекорд установила другая украинка 21-летняя Александра Мальовання, занявшая 24-е место. "Золото" завоевала немка Селина Йорг.

Ранее мы писали, что украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону. После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ.

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