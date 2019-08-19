"Спайдермены" Украины: как наши скалолазы карабкаются к медалям Олимпиады, и при чем тут Болт

Евгения Казбекова / Фото: Getty Images

При слове "скалолазание" перед глазами появляются кадры из фильма вроде "Фри-соло", выигравшего в этом году "Оскар" среди документалок, где безбашенный скалолаз покоряет калифорнийскую гору Эль-Капитан, цепляясь за откосы без страховки и свисая над обрывом. Но речь пойдет о спортивном скалолазании, что больше напоминает тренировку Спайдермена на рельефной трассе-стенке со всевозможными зацепами. Хотя некоторые представители этого вида спорта ищут приключений в традиционных, более экстремальных условиях, в перерывах между соревнованиями покоряя настоящие, а не искусственные горы.

Евгения Казбекова, скалолазание Видео: Instagram

В эти дни в японском Хатиодзи проходит чемпионат мира по скалолазанию, и в этот раз он особенно важен, поскольку это первый отборочный турнир на Олимпийские игры-2020 и своего рода репетиция перед Токио, где в следующем году дебютирует этот вид. Украинцы пока здесь без медалей, но все равно успели впечатлить. К примеру, в боулдеринге в шаге от пьедестала остановилась Евгения Казбекова, дочь и воспитанница призеров мира в скалолазании Натальи Перловой и Серика Казбекова.

С такими корнями неудивительно, что Женя так воспринимает свой вид спорта: "В нем я вижу смысл жизни, способ самовыражения, воспитания себя. Это удивительный вид спорта, который совмещает в себе силу, красоту и координацию". Четвертое место на взрослом ЧМ для Казбековой – пока что лучшее достижение в карьере. А эксперты хвалят ее позитивный настрой: "Евгения выступает с улыбкой и лазает, как зверь. Она наслаждается каждой минутой".

Евгения Казбекова продолжает дело родителей

С "деревом" остался и другой наш топ-спортсмен – призер Всемирных игр и чемпион мира 2014 года Даниил Болдырев. Вместе с Константином Павленко украинцы финишировали в топ-5 в лазании на скорость. Хотя Даниил рисковал остаться намного дальше от пьедестала: в четвертьфинале против казахстанца Ришата Хайбуллина он оступился на самом старте и, казалось, уже проиграл, но сумел наверстать отставание и в конце обогнал соперника чуть более, чем на десятую секунды.

Чемпион мира-2014 Даниил Болдырев

Впереди – во вторник и среду – осталось многоборье. Сейчас объясним, что в него входит, чем вообще отличаются виды спортивного скалолазания (да, это можно делать по-разному), и что из этого мы увидим на Олимпиаде.

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ВАЛУНЫ БЕЗ ПОДГЛЯДЫВАНИЙ. На классических современных состязаниях есть четыре дисциплины: боулдеринг, лазание на трудность, лазание на скорость и многоборье. Из-за необычного названия тяжелее всего из этого списка понять, в чем же суть боулдеринга. В переводе с английского оно буквально означает "лазание по валунам". Валуны имитируют выпуклые трассы с различными наклонами, углами и зацепами, проще говоря "ступеньками" и ручками разных форм и размеров с отверствиями для пальцев. Такая трасса не очень высокая – 4 м, но отличается особой сложностью из-за количества препятствий и сложных переходов. За четыре минуты их нужно пройти как можно больше. И все это без страховки – только маты на полу. Выше всего ценится "топ" – достижение вершины "валуна". Дальше считаются достигнутые "зоны": чтобы до нее дойти, нужно добраться приблизительно до половины маршрута. Например, Казбекова из четырех боулдеров на ЧМ заработала один топ и две зоны. Изучать трассу, кроме как глазами, заранее нельзя.

Топ-скалолазка Украины Евгения Казбекова

Подсматривать за предыдущими участниками – тоже. Впервые на нее залазят уже на соревнованиях. В случае падения спортсменам даются еще попытки, если им позволяет оставшееся время. Но чем меньше попыток, тем больше ценится результат, конечно. Как в прыжках в высоту.

Топ-скалолазка Украины Евгения Казбекова

В лазании на трудность цель – подняться как можно выше по 15-метровой трассе с зацепами. Здесь уже используется страховка в виде троса, болты и оттяжки. Этот вид больше всего напоминает классическое скалолазание в горах. На подъем дается 6 минут. Но вторых попыток нет: если уже сорвался, то все. Отдыхать, повиснув на веревке, тоже нельзя. А если несколько спортсменов добрались до одинаковой высоты, тогда учитывают еще и предыдущие раунды и скорость.

Самый понятный вид – лазание на скорость, где спортсмены, разбитые по парам, соревнуются в том, кто быстрее достигнет вершины высотой 15 м и под наклоном в 95 градусов от земли. Фальстарты и падения здесь не прощают. Такой подъем обычно занимает 5,5-8 секунд. На ЧМ-2014 мировой рекорд установил наш Болдырев (5,6 с), но два года назад его побил иранец Реза Алипур – 5,48 с.

Чемпион мира-2014 Даниил Болдырев

КАК БОЛТУ БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. Четвертая дисциплина, многоборье, объединяет все три, и победителей в ней определяют по сумме очков. В таком комбинированном формате скалолазание и дебютирует на Олимпиаде в Токио. Что, возможно, не для всех будет комфортным. Ведь многие скалолазы специализируются на каком-то одном или двух видах. Как спортивные гимнасты, которые выступают, к примеру, только на перекладине или в опорном прыжке, но совсем не тянут многоборье. Британка Шона Кокси, на этом мире вырвавшая "бронзу" в боулдеринге у Казбековой, даже сравнила такую систему с переходами между дисциплинами в легкой атлетике: "Это как просить Усэйна Болта пробежать марафон, а потом – бег с препятствиями (сам ямаец специализировался на спринте. – Авт.). Никто раньше не переходил из вида в вид. Говорят, лучше всего будет перестроиться боулдерам, потому что в юности многие из них делали лазание на трудность. Перейти в скорость тоже будет легче, потому что мы более силовые спортсмены".

Топ-скалолазка Украины Евгения Казбекова

В Париже-2024 лазание на скорость обещают отделить от остальных. А пока ради Игр придется подтягивать все. Уже на этом чемпионате в Хатиодзи разыграют первые олимпийские лицензии: по 7 для мужчин и женщин в многоборье. Еще по одной можно будет взять на континентальном первенстве, а за остальные будут бороться на отдельном квалификационном турнире. В отличие от большинства других видов спорта, скалолазы завоевывают квоты для себя лично, а не для команды – по двое от страны (то есть максимально полная сборная – четыре человека).

10 ЧЕМПИОНОВ И "ОСКАР"

Тяжело предвидеть, будут ли у нас в следующем году олимпийские призеры, но до включения скалолазания в программу ОИ оно для украинцев было очень даже медальным. Чемпионат мира по скалолазанию – ровесник Украины. Впервые его провели в 1991 году, и с тех пор в "сине-желтой" копилке – 21 медаль. Успешнее всего мы в скорости: из 10 чемпионских титулов украинцев девять – именно в этой дисциплине. Четыре мира подряд – с 1999-го по 2005 год – в лидерах была Елена Репко. В 1999-м она уступила другой украинке Ольге Захаровой, но затем трижды была непобедимой, при этом успев между титулами родить ребенка. Елена – единственная украинка в истории, номинированная на спортивный "Оскар", – престижную премию Laureus – в категории "экшн" в 2002 году. Единственное "золото" в других видах нам принесла Ольга Шалагина, в 2005-м став лучшей в боулдеринге. В трудности последний раз были на пьедестале 20 лет назад, когда Максим Петренко завоевал "бронзу". В многоборье же, появившемся в 2012 году, на пьедестал еще никто из украинцев не взобрался. А на Всемирных играх, которые раньше заменяли скалолазанию Олимпийские, становились призерами скоростные Репко, Болдырев и Максим Стенковой.

Как сообщалось ранее, известный французский альпинист и скалолаз Ален Робер покорил 185-метровую башню компании Engie без страховки. Человек-паук взобрался на небоскреб, чтобы найти финансирование для реставрации собора Парижской Богоматери.



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Видео: twitter.com/DaveKWilliams

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