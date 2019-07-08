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Экстремал вылез на самое высокое в Западной Европе здание: видео

8 июля, 12:19

Полицейские завели мужчину внутрь, но арестовывать не стали


Видео: twitter.com/DaveKWilliams

Неизвестный мужчина решил повторить подвиг россиянина, который в мае взобрался на Эйфелеву башню, и вылез на небоскреб Shard London Bridge ("Осколок стекла"), являющийся самым высоким в Западной Европе.

Человека заметили утром 8 июля – он взбирался по стеклянному фасаду 310-метрового здания. Судя по опубликованным кадрам, он поднялся на один из средних этажей без каких-либо подручных средств – присосок либо страховочного троса.

Правоохранительные органы британской столицы завели верхолаза внутрь, где провели с ним беседу. Как сообщает BBC, арестовывать его не стали.

На данный момент остается неясным, как именно и зачем мужчина оказался на высоте. Также остаются неизвестным и его личные данные.

Небоскреб "Осколок" расположен недалеко от Лондонского моста, кроме офисов, в нем находятся также рестораны, магазины и гостиница.

Напомним, ранее известный французский альпинист и скалолаз Ален Робер покорил 185-метровую башню компании Engie без страховки.

Кроме того, в прошлом году он покорил четвертое по высоте здание в Париже: 187 метров – всего за час.

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Тег Великобритания, Лондон, экстремал, небоскреб, скалолазы

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