"Французский человек-паук" покорил 185-метровый небоскреб ради Нотр-Дама

Ален Робер взобрался на башню компании Engie, чтобы найти финансирование для реставрации собора Парижской Богоматери

Фото: AFP

"Французский человек-паук" покорил 185-метровый небоскреб ради Нотр-Дама //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/900/244/5c9900244bdb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/900/244/5c9900244bdb2.jpg 2019-03-25T18:25:00+02:00 Евросоюз Ален Робер взобрался на башню компании Engie, чтобы найти финансирование для реставрации собора Парижской Богоматери

Известный альпинист и скалолаз Ален Робер, прозванный за свое увлечение "французским человеком-пауком", опять покорил башню компании Engie без страховки.

Как пишет AFP, акция 56-летнего Робера была посвящена высшей цели: привлечь внимание к достаточно важной для страны проблеме – реставрации собора Парижской Богоматери.

"Это французское наследие находится в процессе разрушения", — заявил Робер после своего восхождения на 185-метровый небоскреб в деловом районе Парижа, на что у него ушло 45 минут.

По его словам, на реконструкцию Нотр-Дам де Пари необходимо 150 млн евро – столько же насчитали активисты, которые занимаются поиском меценатов во Франции и за рубежом.

"Ален Робер не связывался с нами, мы его не просили ни о чем, но эта акция может нам помочь", — заявили после заявления "французского человека-паука" в Обществе друзей Нотр-Дам де Пари.

Напомним, что сейчас на счету Робера уже есть Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и даже самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Как мы уже писали, в прошлом году он покорил четвертое по высоте здание в Париже: 187 метров – всего за час.

Кроме того, сообщалось, что одна из высочайших гор США покорилась американскому альпинисту Алексу Хоннольду без специального снаряжения – он почти за четыре часа преодолел скалу в 910 метров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Французский человек-паук" покорил 185-метровый небоскреб ради Нотр-Дама". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.