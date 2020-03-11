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Спорт на пороге грандиозного переноса: коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два года

11 марта, 09:20

Богдан Юрков

Если этот сценарий реализуется, нас ждут сразу две Олимпиады в один год - зимняя, а за ней и летняя

Член исполнительного совета оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси сообщил, что в связи с распространением коронавируса оптимальным решением будет перенос Олимпиады-2020 на два года. По мнению Такахаси, этот вариант лучше, чем отмена Олимпиады, сообщает Wall Street Journal.

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"Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У Международного олимпийского комитета были бы неприятности в случае отмены", – заявил функционер, подчеркнув, что американские телекомпании заплатили большие деньги, чтобы транслировать соревнования

/ Фото: AFP

Перенос Олимпиады может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же, в случае переноса, летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине-2022.

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"Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля", – добавил Такахаси

Напомним, что Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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