Спортивного чиновника задержали в Киеве на взятке и могут посадить на десять лет

Чиновника задержали с поличным

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения" во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник потребовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен. Взамен он обещал беспрепятственно принять товары, а именно – одежду от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

К слову, узнайте в какую копеечку влетел Украине чемпионат мира по хоккею в Киеве.

На данный момент решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины: получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное положение. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Реклама

Читайте также: президент Украины поддержал футболиста Романа Зозулю, из-за которого сорвали матч в Испании.

Смотрите сюжет, как спортсмены с нарушением слуха побеждали на соревнованиях в Италии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама