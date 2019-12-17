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Спортивного чиновника задержали в Киеве на взятке и могут посадить на десять лет

17 декабря, 11:31

Заместитель руководителя "Спортобеспечения" требовал 100 тысяч гривен

Чиновника задержали с поличным

Чиновника задержали с поличным

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения" во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник потребовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен. Взамен он обещал беспрепятственно принять товары, а именно – одежду от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

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На данный момент решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины: получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное положение. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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спорт взятка чиновники

Источник: Interfax

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