Президент Украины поддержал Романа Зозулю, из-за которого был сорван матч в Испании

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал нападающего "Альбасете" Романа Зозулю, из-за оскорблений которого был сорван матч в Испании. В поединке Сегунды фанаты "Райо Вальекано" кричали в адрес украинца: "Зозуля – гр*****й нацист".

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", – написал в Facebook Владимир Зеленский.

Напомним, что матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был не доиграли из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении украинского форварда. В конце первого тайма "левые" ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр приостановил матч на несколько минут, но первый тайм таки доиграли – 0:0.

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Возобновление второго тайма задержалось на 45 минут. В итоге "Альбасете" отказалось выходить на поле. Их решение поддержали футболисты "Райо Вальекано". Теперь испанским футбольным властям предстоит принять решение – доиграть этот матч второго испанского дивизиона в иной день либо присудить техническое поражение "Райо Вальекано" за недопустимое поведение фанатов.

Зозуля с сарказмом высказался об оскорблениях от ультрас "Райо Вальекано": "Я принимаю душ. В этом районе для толпы это плохо".

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