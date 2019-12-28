10 мгновений Верняева: от больничной палаты и ходунков до новой страницы в истории Украины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике не забыл и друга-депутата

Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев рассказал о своих главных событиях 2019 года. Дончанин вспомнил и сложные операции, и громкие победы.

СОБЫТИЕ №1 . 29 января проходит операция на голеностопе.

Читайте также: "После двух операций – это просто фантастика!": Наш № 1 мира на брусьях подвел итоги года

СОБЫТИЕ №2. 30 января – вторая операция – уже на другом голеностопе.

СОБЫТИЕ №3. 31 марта – неожиданно для себя и для других выступаю на соревнованиях.

Реклама

СОБЫТИЕ №4. 8 апреля я выступал на Чемпионате Европы с подготовкой всего две недели и попал 2 финал, но к сожалению, это были мои первые соревнования без медали с октября 2013 года

СОБЫТИЯ №5. 29 июня – я выиграл "серебро" в многоборье на вторых Европейских играх

СОБЫТИЕ №6. 30 июня я уже стоял с "золотом" в руках на тех же соревнованиях – Европейских играх – Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины.

СОБЫТИЕ №7. 16 июля нас всех собрал наш Президент и лично поздравил с третьим общекомандным местом

Реклама

СОБЫТИЕ №8 . Конечно же, куда без нашей веселой компании для просмотров "Шахтер" – "Динамо"

СОБЫТИЕ №9. И САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – 11 октября я выигрываю бронзовую медаль в многоборье чемпионата мира. Первую медаль в истории независимой Украины и в своей карьере тоже

СОБЫТИЕ №10. И финальная точка – 24 ноября, Кубок Мира в Германии – тоже с двумя медалями

Ранее мы сообщали, что зал взорвался овациями, когда Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях.

Смотрите, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама