Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг: астропрогноз-2020 для нашего спорта

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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2020 год будет богатым на спортивные события для Украины – летняя Олимпиада в Токио, финальная часть футбольного чемпионата Европы, объединительный бой Ломаченко – Лопес и не только... Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды на небе обещают звездам украинского спорта на земле. "Год должен быть особенно успешным для Козерогов, Тельцов и Дев. Cвитолина у нас Дева. Усик – Козерог. А вот Ломаченко в 2020-м может и проиграть", – предупреждает астролог.

ОЛИМПИАДА-2020: БУДЕТ В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РИО

Астролог Влад Росс

"После предыдущих летних Олимпийских игр, ставших самими провальными в истории независимости нашей страны, мы вернемся в свой статус-кво, поскольку целый год Юпитер будет в Козероге, в тригоне к зодиакальному знаку Дева, где образовано наше государство, и Тельцу, который связан с украинским грегором и ментальностью. Поэтому, как минимум, 20 олимпийских медалей нам обеспечено. Может, будет даже и 25. В этот раз мы наберем в два раза больше наград, чем на предыдущей, провальной, Олимпиаде", – предсказывает астролог Влад Росс

Напомним, в Рио-2016 у Украины было всего 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

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Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед / Фото: AFP

ЕВРО-2020 – У ШЕВЫ ВОСХОДИТ ДОМ ТРИУМФА

"Предсказывая выступление Украины на Евро-2020, нужно рассматривать гороскоп нашего главного тренера – Андрея Шевченко. Тут все ясно, – говорит Влад Росс. – Отмечу, что важно составлять гороскоп, зная точное время рождения человека. Шевченко родился 29 сентября 1976 года в 22:35. Это он сам мне сказал. Так что я хочу вам сказать. У Андрея, принадлежащего к знаку Весы, звездный час! Восходит дом триумфа, удачи, успеха – 5-й дом гороскопа. Я понимаю, что наша сборная не выглядит как фаворит турнира. Но гороскоп Андрея Шевченко говорит, что может быть настолько большой фарт, что можем дойти до полуфинала и даже выиграть Евро. Из группы мы выйдем точно. У Шевченко – триумфаторский годовой гороскоп, который включился в день его рождения – 29 сентября 2019 года. Знаете, когда можно выиграть миллион в лотерею. Вот с его гороскопом можно выиграть даже чемпионат Европы"

Андрей Шевченко и Олег Блохин / Фото: Getty Images

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"У Андрея – Луна в соединении с Меркурием прямо на куспиде пятого дома его натальной карты. То есть ему может фартить даже больше, чем в свое время Блохину. Условно говоря, голландцы ломятся-ломятся на наши ворота в Амстердаме, но никак не могут забить, а мы наносим один-единственный удар – и мяч залетает в сетку", – продолжает астролог Влад Росс

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Вы же знаете, что выиграть чемпионат Европы сложнее, чем чемпионат мира. На чемпионате мира в каком-то матче порой можно передохнуть, а на Евро проходных соперников нет, – отмечает уже на правах футбольного болельщика Влад Росс. – Вспомните чемпионат мира-2006. Начали за упокой с Испанией и так же закончили с Италией. Но в промежутке был левый пенальти на Шевченко в игре с Тунисом, там вообще не было 11-метрового. Еще со счетом 4:0 обыграли Саудовскую Аравию, которую разве что ленивый не обыграет. Так там не было игры сборной. А тут есть игра сборной, есть супергороскоп для Шевченко. Подумают, что во мне говорит какой-то особенный патриот. Но, повторюсь, с таким гороскопом, как у Шевченко, можно и Евро выиграть"

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Говоря об Андрее Шевченко с точки зрения астролога, Влад Росс отмечает: "Семейный человек. Закрытый. Не любит все эти светские мероприятия, ему лучше дома, в семье. Однолюб. Весы – знак партнерства. Чтобы иметь успех в карьере, ему нужно иметь партнеров. Сам по себе он не сможет руководить. Поэтому очень хорошо, что в нашей сборной есть итальянец Тассотти. Ему все время нужно быть в паре. Мы же помним, что Шевченко вытворял в атаке, играя в дуэте с Ребровым"

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / Фото: Instagram

"Кстати, я абсолютно уверен, что после Евро-2020 Шевченко возглавит "Милан", – предсказывает астролог. – В паре с тем же Тассотти. Подъем начнется у "Милана", как раз когда они вернут Шеву. Тем более Андрей родился в один день с бывшим владельцем клуба Сильвио Берлускони – 29 сентября, только на сорок лет позже. Это знак для "Милана". Когда Берлускони купил клуб, "Милан" выиграл все возможные награды. Ну и Шева с "Миланом" завоевал "Золотой мяч". Поэтому судьба "Милана" неразрывно должна быть связана с Андреем. Да, в этом клубе в последние годы творится непонятно что. Китайцы купили "Милан", потом решили оттуда убраться. Но у того же "Интера" тоже были проблемы при китайских собственниках, пока они не назначили нормального тренера. И сейчас "Интер" в лидерах. То же ждет "Милан" – при Шевченко"

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"Я общался с Андреем. Его реакция? Он не очень во все это верит, типа, я шаманю. Но ему интересно было, – говорит астролог Влад Росс. – Я ему, кстати, советовал из Лондона вернуться в Италию с семьей. Не очень он меня послушал. Но удача его – именно в Италии. Почему? Луна у него в зодиакальном знаке Стрелец, а вы видели, как Италия выглядит на карте Европы – это стрела"

"ШАХТЕР" – "БЕНФИКА": ТРУДНЫЕ ДНИ ДЛЯ ЧЕМПИОНА УКРАИНЫ

Донецкий "Шахтер" в 1/16 Лиги Европы встретится с португальской "Бенфикой". Матчи пройдут 20 февраля (в Харькове) и 27 февраля (в Лиссабоне).

"Выйти в следующий раунд "Шахтеру" будет ну крайне сложно, – предрекает Влад Росс. – Я смотрел гороскоп главного тренера донецкой команды Луиша Каштру. Звезды к португальскому наставнику дончан расположены не очень хорошо. У Каштру будет жесткий квадрат Марса к Солнцу, что обещает ему большие сложности. У тренера "Бенфики" в этом плане все выглядит более-менее нормально"

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Луиш Каштру / Фото: Reuters

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ЛОМАЧЕНКО ЛОПЕСА ЗАВАЛИТ, А ДЭВИСУ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ

Уже в апреле Василий Ломаченко должен провести объединительный бой с Теофимо Лопесом. А после этого, не исключего, Лома сразится с Джервонтой Дэвисом по прозвищу "Танк". По крайней мере, как говорит Вася, это самый желанный для него соперник.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Я уже накладывал синастрию – резонанс совместимости соперников. Так вот, Лопеса Васе Ломаченко не стоит бояться совершенно. Легкая победа. Хоть в марте, хоть в апреле, хоть в мае. Спокойно, без всяких проблем. Украинцу нужно опасаться Дэвиса! Вот этому парню Ломаченко может действительно проиграть, – предупреждает Влад Росс. – Почему именно Джервонта Дэвис вызывает наибольшие опасения? Луна у Дэвиса – в зодиакальном знаке Козерога, там, где у Водолея Ломаченко находятся Сатурн (планета большого несчастья) и Уран (планета разрушения). Кроме того, сила смерти и разрушения – Плутон в Скорпионе – у Ломаченко там, где у Дэвиса – Солнце. То есть если Ломаченко кто-то из пары Лопес – Дэвис и нокаутирует, то только Дэвис"

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

"А ближайший бой с Лопесом Ломаченко выиграет сто процентов, – продолжает астролог Влад Росс. – Лопес "рисуется", он рожден под зодиакальным знаком Льва, все ему легко дается. Но у него никоим образом не выражена возможность противостоять жесткости ударов Ломаченко. Василий его точно сломает. Гороскоп очень благоприятный к планетам украинца. Символ удачи, успеха Ломаченко – Юпитер – находится в Овне – там, где пребывает Сатурн Лопеса. Это прекрасное расположение! То есть на Лопесе Василий может еще вознестись, добавить себе дивидендов"

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УСИК В СУПЕРТЯЖАХ: ЧИСОРА ПРОБЛЕМОЙ НЕ СТАНЕТ

"Думаю, Александру стоит сперва на кошках потренироваться – я имею в виду Дерека Чисору, а потом уже встречаться с Энтони Джошуа, – советует украинцу астролог. – Что касается боя с Чисорой, то Усик если и не завалит его, то по очкам точно выиграет. Тут проблем не будет. У Дерека Венера в соединении с Ураном – это всегда возможность иметь клиента, который тебя, грубо говоря, "отметелит". То есть очень благоприятная, прекрасная ситуация для Усика. У Чисоры, по гороскопу, попросту нет возможности завоевания каких-то серьезных регалий, стать чемпионом мира. Для бокса очень важен Марс, а у Дерека он раздвоен в Весах"

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Напомним, ранее Влад Росс в интервью "Сегодня" предрекал, что Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей. "2020 год прекрасен для Козерогов, к которым принадлежит Усик. Им очень везет. Особенно – в первой половине года", – добавляет астролог.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛИЧКО: ВОЛОДЯ, ПОРА!

В свои 43 года Владимир Кличко не исключает возобновления карьеры, недавно предложив болельщикам выбрать ему соперника из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Стоит ли украинцу в 2020-м вернуться в ринг, чтобы поставить на место своих британских обидчиков, или все же ему лучше не рисковать имеющейся репутацией?

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

"Есть такое понятие – хорарная астрология. Хорар в переводе с греческого – час. Это когда звезды могут отвечать на конкретно поставленный вопрос, который вы в данный момент задаете. И вот звезды на небе сейчас дают четкую картинку, которая восходит на восточной точке гороскопа – асценденте. И получается – полный мужчина возвращается назад между голубями, которые собираются у его ног. Это фермер везет тележку с плодами, которые он сорвал. И направляется назад к себе на ферму. Я вижу новые неожиданные целы, выдающиеся возможности. Это говорит о том, что действительно, Кличко нужно возвращаться на ринг – он будет иметь большой успех, – предсказывает Влад Росс. – Как минимум первый бой, если Владимир вернется, он может выиграть очень серьезно, мощно. Если бы я сейчас его консультировал, конечно, сказал бы ему: "Да, возвращайся в ринг". В момент, когда вы задаете этот вопрос, в соединении находятся Юпитер и Солцне. Юпитер – это счастье, удача, большие возможности. Причем в девятом доме – а это возможности за границей, на международной арене"

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СВИТОЛИНА ПРИВЕЗЕТ В УКРАИНУ ПЕРВЫЙ "ШЛЕМ"

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в прошлом году была близка к выигрышу одного из турниров Большого шлема, однако на Australian Open и Уимблдоне остановилась в 1/2 финала. В 2020-м, по словам Влада Росса, Элине должен наконец покориться Grand Slam.

"Мы с ней прекрасно знакомы. Я ее консультировал, – говорит астролог. – Я напророчествовал Элине, что в 2020 году она выиграет один из четырех турниров Большого шлема, которые ей еще ни разу не покорялись. Причем звездный час у нее в начале года и во второй половине 2020-го, так что она вполне может выиграть Australian Open либо US Open. 2020-й для нее будет более благоприятным в плане выигрышей соревнований, чем 2019-й, в котором Элина не выиграла ни одного турнира"

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

"Мне понравилось, это что она вернула свои килограммы и перестала быть совсем тощей, – говорит об Элине Свитолиной Влад Росс. – Следовательно, у нее сила удара возросла. Был период в 2018 году, когда она была тощая и везде все проигрывала. Чуть набрала веса, три-четыре кило, – и выиграла Итоговый турнир в Сингапуре и больше двух миллионов долларов призовых. Просто мощь ударов стала выше! Та же Серена Уильямс еле ходит по корту, но бьет так, что никто не успевает за ее ударами. Для тенниса очень важен баланс. И бегать по корту, и бить сильно. Когда ты совсем сухощавым становишься, как Джокович, то ты уже можешь только защищаться, а не пробивать соперника"

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

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"Кстати, можете написать – в 2020 году Элина Свитолина выйдет замуж! – предрекает Влад Росс. – Когда она со мной консультировалась, этого у нее еще не было в планах. Но я ей сказал, что Гаэль Монфис ей очень хорошо подходит. Звезды сходятся! Марс и Венера – планеты любви и счастья. Не зря, когда они начали встречаться, их карьеры пошли на взлет. Элина была счастлива, когда я ей сказал, что у них карты в резонансе соприкасаются друг с другом, что она переедет жить во Францию, в Париж, и все будет нормально. Дело в том, что мы разговаривали как раз в тот период, когда они на некоторое время расстались, удалили общий аккаунт из Instagram. Она тогда проконсультировалась у меня, я ей сказал, что все будет окей, что Гаэль – это ее судьба. И вот летом он уже был в Одессе, она его поближе познакомила со своими родителями, они ходили в Оперный театр, она ему показывала места, связанные с ее жизнью. У них все на мази"

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