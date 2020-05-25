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Спортсменка с внешностью модели: очаровательная и опасная Айгерим

25 мая, 22:46

Александр Трикиша

Красавица из Казахстана побеждала на чемпионате мира по грэпплингу

Первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу Айгерим Абилкадирова из Казахстана может похвастаться не только прекрасными боевыми качествами, но и прекрасной внешностью. 24-летняя спортсменка по праву считается одной из самых красивых спортсменок Азии и успешно совмещает спортивные состязания с карьерой в модельном бизнесе.

Аккаунт красавицы в Instgaram насчитывает 120 тысяч фолловеров. Девушка настолько популярна на родине, что ее приглашают сниматься в кино.

В 2018 году Айгерим прославилась на весь мир, одержав победу на чемпионате Азии по дзюдо. В том же году девушка выиграла первенство Азии по грэпплингу.

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Грэпплинг – боевое искусство, которое включает в себя преимущественно борьбу на земле. Этот вид борьбы разработан на основе бразильского джиу-джитсу, самбо, дзюдо, вольной борьбы и других видов, в нем на передний план выходит не физическая сила спортсмена, а его технический арсенал.

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Ранее мы писали, что стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировке. Супруга испанского нападающего Франа Соля Аида интенсивно работает над упругостью своего тела.

А дочка президента "Динамо" Яна Суркис порезвилась с восходящей звездой клуба. 19-летний защитник Кристиан Биловар покатал девушку в тележке для продуктов. Им прочат романтическое будущее.

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спортсменка WAGs грэпплинг

Источник: Сегодня|Спорт

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