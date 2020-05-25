"Здоровья молодым": дочка президента "Динамо" Яна Суркис порезвилась с восходящей звездой клуба

19-летний защитник Кристиан Биловар покатал девушку в тележке для продуктов. Им прочат романтическое будущее

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, весело провела время с игроком "Динамо" U-19 Кристианом Биловаром. 19-летний защитник вместе с 17-летней девушкой, надев маски, устроили шопинг в супермаркете. При этом Кристиан покатал Яну в тележке для продуктов.

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"Карантинный шопинг. Свобода!" – подписала совместные фото Яна Суркис

"Любопытство", – написал в комментариях к этому посту Яны Кристиан Биловар, прикрепив к своим словам сердечко

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"Здоровья молодым", – пишут Яне Суркис фолловеры в комментариях. Другие, комментируя фото, добавляют: "Еще пол в шахматной раскраске, и был бы Твин Пикс"

Отметим, что за основной состав "Динамо" Кристиан Биловар еще не сыграл ни одного матча, однако в команде U-19 он считается одним из лидеров. Кстати, ранее мы писали, что 17-летний вратарь "Динамо" на пляже превратился в "Неймара".

Смотрите другие фото Яны Суркис

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Ранее дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна возмутилась поведением болельщиков, которые завалили ее страницу в Instagram призывами к ее отцу продать киевский клуб. Это произошло после того, как динамовцы сыграли вничью с "Лугано" 1:1 и вылетели из Лиги Европы.

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