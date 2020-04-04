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Спортсмены на карантине научили собаку играть в волейбол – выходит эффектно

4 апреля, 19:02

Вадим Авдасев

Норвежцы придумали интересное занятие, чтобы было веселее переносить изоляцию

Во всем мире отменены спортивные мероприятия, из-за чего атлеты пытаются находить себе новые занятия. Некоторые привлекают к своим занятиям домашних животных. Например, звездный баскетболист "Чикаго Буллз" тренируется с собакой.

В Норвегии пошли еще дальше. Четвероногого друга сделали полноценным участником игры в волейбол. Норвежский волейболист Матиас Бернтсен опубликовал в соцсетях видео, как приобщил к игре свою собаку Киару. Правда, играли не на очки, а просто на удержание мяча, но получилось очень даже впечатляюще.

INSTAGRAM

Причем у собаки получалось играть как в компании с двумя партнерами, так и с одним.

INSTAGRAM

"Новый партнер, но та же цель", – написал спортсмен под видеороликом.

На третьем видео собаке удается уже стать полноценным членом команды по пляжному волейболу, когда играют два на два.

INSTAGRAM

Правда, когда псу надоедает отбивать мяч носом, он просто хватает и тащит его зубами.

Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

Смотрите, как украинки завоевали бронзовые медали на чемпионате по пляжному волейболу

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