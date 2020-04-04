Спортсмены на карантине научили собаку играть в волейбол – выходит эффектно

Норвежцы придумали интересное занятие, чтобы было веселее переносить изоляцию

Во всем мире отменены спортивные мероприятия, из-за чего атлеты пытаются находить себе новые занятия. Некоторые привлекают к своим занятиям домашних животных. Например, звездный баскетболист "Чикаго Буллз" тренируется с собакой.

В Норвегии пошли еще дальше. Четвероногого друга сделали полноценным участником игры в волейбол. Норвежский волейболист Матиас Бернтсен опубликовал в соцсетях видео, как приобщил к игре свою собаку Киару. Правда, играли не на очки, а просто на удержание мяча, но получилось очень даже впечатляюще.

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Причем у собаки получалось играть как в компании с двумя партнерами, так и с одним.

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"Новый партнер, но та же цель", – написал спортсмен под видеороликом.

На третьем видео собаке удается уже стать полноценным членом команды по пляжному волейболу, когда играют два на два.

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Правда, когда псу надоедает отбивать мяч носом, он просто хватает и тащит его зубами.

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