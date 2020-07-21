Сразу две украинские команды получили право выступить в женской Лиге чемпионов

В самом престижном клубном турнире Европы по волейболу сыграют "Химик" и "Прометей"

Следующий волейбольный сезон станет историческим для украинских команд. Впервые в Лиге чемпионов среди женщин Украину представят сразу два клуба. Ранее мы сообщали, что украинская команда рвется выступать в чемпионате Польши.

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Право сыграть в Лиге чемпионов получили "Химик" из Южного и "Прометей" из Каменского. Европейская конфедерация волейбола (CEV) пошла на этот шаг в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса некоторые клубы Европы понесли финансовые и кадровые потери и отказались от Лиги чемпионов и заявились в более скромные еврокубковые турниры или даже вообще отказались от них.

Федерация волейбола Украины попросила CEV разрешить нам выставить дополнительного участника, и европейские функционеры пошли навстречу. При этом "Прометей" из Днепропетровской области и "Химик" из Одесской выполнили все необходимые требования, сообщил официальный сайт ФВУ.

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