Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Сразу две украинские команды получили право выступить в женской Лиге чемпионов

21 июля, 20:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В самом престижном клубном турнире Европы по волейболу сыграют "Химик" и "Прометей"

Следующий волейбольный сезон станет историческим для украинских команд. Впервые в Лиге чемпионов среди женщин Украину представят сразу два клуба. Ранее мы сообщали, что украинская команда рвется выступать в чемпионате Польши.

Реклама

Право сыграть в Лиге чемпионов получили "Химик" из Южного и "Прометей" из Каменского. Европейская конфедерация волейбола (CEV) пошла на этот шаг в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса некоторые клубы Европы понесли финансовые и кадровые потери и отказались от Лиги чемпионов и заявились в более скромные еврокубковые турниры или даже вообще отказались от них.

Федерация волейбола Украины попросила CEV разрешить нам выставить дополнительного участника, и европейские функционеры пошли навстречу. При этом "Прометей" из Днепропетровской области и "Химик" из Одесской выполнили все необходимые требования, сообщил официальный сайт ФВУ.

Читайте также: звездный волейболист из Киева получил гражданство России.

Смотрите, как играли в волейбол на Играх Непокоренных

Игры Непокоренных 2019, волейбол, Киев, стадион Пионер
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Химик волейбол Лига чемпионов еврокубки Прометей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под интимным местом: знаменитая украинская фехтовальщица показала свою татуировку
Под интимным местом: знаменитая украинская фехтовальщица показала свою татуировкуДругие
Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна
Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окнаДругие
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называют
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называютДругие
Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называются
Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называютсяДругие
Страдала лунатизмом: новая версия неожиданной смерти известной фигуристки
Страдала лунатизмом: новая версия неожиданной смерти известной фигуристкиДругие
Врезался и взмыл в воздух: видео страшной авария на авгонках в США
Врезался и взмыл в воздух: видео страшной авария на авгонках в СШАФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять