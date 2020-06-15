"Считаю себя больше русским": звездный волейболист из Киева получил гражданство России

Дмитрий Пашицкий родился в столице Украины, но за украинскую сборную не сыграл ни одного матча

Украинский блокирующий санкт-петербургского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий объявил, что решил вопрос с получением российского гражданства. При этом он не уверен, что наличие паспорта РФ поможет попасть ему сборную этой страны, хотя и не будет против защищать ее цвета на международной арене.

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"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие – сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах, и мне есть с чем сравнивать. Но если вызов поступит – разумеется, я готов", – говорит 32-летний Дмитрий Пашицкий

Пашицкий родился в Киеве, но никогда за сборную Украины не играл. С 3-летнего возраста он проживал в Латвии, а свою спортивную карьеру начал в Эстонии. Недавно волейболист перешел из "Кузбасса" в питерский "Зенит". До этого выступал в эстонских, польских и французских клубах. Он становился чемпионом Эстонии, Балтики и России.

"Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский – это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске", – утверждает Пашицкий

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Дмитрий Пашицкий. Фото – ВК "Кузбасс"

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Ранее российское гражданство приняла известная украинская легкоатлетка Наталья Погребняк. "Это единственный вариант быть рядом с ребенком", – заявила бегунья.

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В свою очередь, украинский футболист Адеринсола Эсеола, являющийся главной звездой чемпионата Казахстана, рассказал, почему в любом случае откажется от перехода в клуб из российской Премьер-лиги. "Россия – агрессор", – говорит Эсеола.

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