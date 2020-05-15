Украинская команда рвется выступать в чемпионате Польши: здесь ей равных не видно

Неожиданное известие пришло из мир волейбола. Чемпион Украины среди мужских команд, "Барком-Кажаны", изъявил желание выступать в чемпионате Польши. Львовский клуб уже подал заявку в лигу соседней державы. Ранее мы сообщали, что украинская волейбольная команда совершила невероятный "камбэк" в еврокубках.
О заявке "Баркома" на сезон 2020/2021 сообщил директор департамента по связям польской волейбольной лиги Камил Складовски:
"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь. Правда, из-за пандемии коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори "никогда". Определенно стоит рассмотреть эти предложения".
Довольно провокативно об идее львовян отозвался бывший главный тренер "Кажанов" поляк Ян Сух:
"Я за то, чтобы "Барком-Кажаны" играли в Плюс-лиге. Давайте дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером "Баркома", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши. В Украине эта команда не имеет себе равных, поэтому хотела бы попробовать свои силы в нашей стране. У них действительно сильная команда, прекрасный зал и хорошо организованный клуб. Они побеждали "Ресовию". Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе".
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