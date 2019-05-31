Стала известна судьба чемпиона Европы, похищенного в Москве ради выкупа в 200 тысяч евро

Знаменитого спортсмена, а ныне бизнесмена несколько дней прятали в квартирах российской столицы

Сергей Чмуль. Фото: Facebook

Правоохранители в Москве задержали подозреваемых в похищении гендиректора одной из местных компаний, которые требовали за освобождение 14 миллионов рублей. Как утверждает РИА "Новости", потерпевшим оказался чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль. Сообщается, что вечером 24 мая возле одного из домов по улице Плющева четверо злоумышленников похитили генерального директора одной из московских компаний и несколько дней удерживали его в различных квартирах. За освобождение они потребовали от потерпевшего передать им денежные средства в размере 14 миллионов рублей (порядка 200 тысяч евро), принадлежащие юридическому лицу. После этого сообщники получили от бизнесмена необходимые данные и перевели на подконтрольный счет 12 миллионов рублей. 30 мая потерпевший самостоятельно освободился и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Трое подозреваемых в совершении указанных преступлений были задержаны, местонахождение четвертого соучастника устанавливается, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи завели уголовное дело в зависимости от роли каждого из трех задержанных по статьям "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья" и "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере".

Как сообщалось ранее, фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки. Появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя. Василий Камоцкий сперва выдержал мощную пощечину Терешина, а затем отвесил сопернику такую ответку, что тот, хоть и сумел подняться, но тут же бы снова упал, если бы его не схватили под руки. "Нашатырь сюда! Нашатырь!!!" – тут же пронеслось по залу.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

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