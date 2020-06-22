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"Стой, очкошник!": волейболист сборной России напал на водителя каршеринга

22 июня, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Сорвался с катушек - победитель Универсиады-2015 Александр Кимеров угодил в громкий скандал

23-летний волейболист сборной России, победитель Универсиады-2015 Александр Кимеров угодил в громкий скандал, совершив в Москве нападение на водителя, который передвигался на машине каршеринга. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

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Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и мешала ему проехать на светофоре. В ответ волейболист новоуренгойского "Факела" начал преграждать обидчику путь своим автомобилем, требуя остановиться и поговорить. На видео, появившемся в интернете, слышна фраза: "Стой! Стой, очкошник!".

В итоге в районе московской улицы Татьянин Парк волейболист Александр Кимеров вышел из машины, ногой сбил с автомобиля каршеринга боковое зеркало и помял дверь.

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Волейболист Александр Кимеров

Волейболист Александр Кимеров / Фото: Getty Images

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Водитель каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. Тем не менее волейболисту удалось уехать непойманным, а пострадавший после инцидента направился в отделение и написал заявление о порче имущества.

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Россия Москва волейбол нападение Александр Кимеров

Источник: Сегодня|Спорт

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