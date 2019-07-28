Суперрекорд на прощанье: трагичный ЧМ по водным видам закрыли невероятным заплывом

В заключительном виде соревнований американки побили мировое достижение в комбинированной эстафете

Американские рекордсменки. Фото: AFP

В последнем заплыве чемпионата мира-2019 по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу был установлен мировой рекорд. В финале комбинированной эстафеты 4х100 м американская женская команда в составе Реган Смит, Лилли Кинг, Келси Далии и Симон Мануэль показала время 3:50.40, выиграв золотые медали первенства и превзойдя мировое достижение, установленное в 2017 году, более чем на секунду. Тогда на мировом первенстве в Будапеште американская четверка, в составе которой были Кинг и Мануэль, показала результат 3:51.55.

Отметим, что на корейской воде-2019 золотые американки более чем на три секунды опередили австралиек, взявших "серебро", и канадок, довольствовавшихся "бронзой".

Как мы писали ранее, пловец Калеб Дрессел на чемпионате мира повторил уникальное достижение Попова. Американец стал вторым спортсменом в истории, кто на двух мировых первенствах выигрывал спринт вольным стилем

Также сообщалось, что на ЧМ-2019 по плаванию произошла трагедия – есть погибшие и пострадавшие. В ночном клубе, где отдыхали спортсмены, обрушился навесной этаж. В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали.

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