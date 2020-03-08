Сверкнул в США: украинский гимнаст Верняев взял "серебро" на этапе Кубка мира в Милуоки

Наш олимпийский чемпион успешно проявил себя в многоборье

В очередной раз украинский гимнаст Олег Верняев продемонстрировал свой высокий класс. 26-летний уроженец Донецка стал серебряным призером этапа Кубка мира, который прошел в американском Милуоки. Читайте, как Верняев угощал на Новый год прохожих шампанским – в обмен на стихотворение.

American Cup-2020 стал первым из четырех турниров, на которых борются за дополнительную лицензию на летние Олимпийские игры. Тройка лучших стран по итогам общего зачета получит еще по одной путевке в Токио-2020. Эти лицензии выдаются на страну и не являются именными.

В мужском многоборье уверенную победу одержал американец Сэм Микулак, набравший на шести снарядах 85,332 балла. Наш Олег Верняев показал вторую сумму баллов (83,064), сумев оторваться от "бронзового" британца Джеймса Холла. У того в активе 82,999 пункта.

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В женском многоборье в Милуоки победила американка Морган Херд (55,832). Украинка Диана Варинская набрала десятую сумму – 50,433.

Смотрите блестящее выступление Олега Верняева на брусьях на турнире в немецком Коттбусе

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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