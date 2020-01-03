Великолепная Харлан обходит Верняева на финише 2019 года: саблистка – №1 Украины в декабре

Ольга Харлан / Фото: FIE

Одна из главных героинь украинского спорта в 2019 году олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан в рекордный, 12-й раз в карьере, признана лучшей спортсменкой месяца по версии НОК. В декабре саблистка выиграла этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а также в четвертый раз Харлан получила награду победительницы общего зачета Кубка мира.

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Звание лучшего тренера декабря, соответственно, завоевал наставник Харлан – Юрий Марченко. Таким образом, Харлан вырвалась вперед в своеобразном заочном противостоянии с гимнастом Олегом Верняевым. До декабря у них было по 11 награду лучшему спортсмену месяца. Теперь же у саблистки на одну статуэтку больше. Также мы сообщали, как первая сабля Украины Харлан пробивалась к пьедесталу в Орлеане – в халате на мотоцикле.

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Напомним, в этом году Ольга Харлан взяла шестое золото ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России. Украинка лидировала большую часть боя, однако в заключительной стадии поединка инициативу перехватила Софья Великая. Она вела 14:13 и была в одном ударе от победы. Но Харлан на характере выцарапала золотую медаль, сперва сравняв счет (14:14), а затем совершив удачную победную атаку на россиянку.

Смотрите, какие были эмоции Ольги Харлан после победы на чемпионате мира

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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