Элина с джойстиком начнет в Мадриде, Лэнь ушел в футбол, а Кваша хотел дочь: соцсети звезд спорта

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские спортсмены не прекращают удивлять – как новыми образами, там и своими творческими талантами: легкоатлетка Ярослава Магучих очень грациозно танцует, а Свитолина сменила ракетку на джойстик. Уже традиционно мы собираем для вас самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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В День дочери, который отмечают 25 апреля, призер Олимпийских игр и семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша сделал трогательное признание:

"Я хотел дочь. Не знаю, почему многие хотят первого сына. Девочки – папины, это однозначно. И не только внешне. С этой красоткой у нас особенная связь. Она чувствует в папе особенную силу . И от страшных вещей, таких как собака или опасный человек, бежит ко мне. Она обнимает и говорит мне "папа-а-а-а-а" так протяжно, что я от нежного тонкого голоска УЖЕ включил любимый мультик, и она сидит с моим телефоном. Она кричит мне: "Не то", и мы час перебираем все мультики ютуба , чтобы найти "то". А я люблю эти моменты, потому что эту прыгунью попробуй слови, чтобы обнять и расцеловать. ⠀

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Настоящая девушка , потому что обнимать она будет тогда , когда захочет. А не когда мы захотели. Любит танцевать. И петь. А когда громко смеемся, подражает и смеется в ответ. Показывает и озвучивает животных. Очень любит за поеданием пафиков кричать "еще-е-е-е-е". В общем, могу много писать о ней. А говорить о ней могу вечно. Люблю тебя, дочь".

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Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту и лучшая молодая легкоатлетка мира Ярослава Магучих карантин пересиживает в солнечной Португалии. Сегодня легкоатлетка, которую редко увидишь без улыбки, показала, как умеет танцевать.

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Первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал, где и как проводит вынужденную паузу в подготовке: "Карантин в семейном кругу. Поедаем вкуснейший шашлык и наслаждаемся шикарной погодой. Как же приятно видеть счастливые лица близких людей – бесценное чувство".

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Комплекс упражнений "не для слабаков" предложила своим подписчикам баскетболистка сборной Украины и бельгийского клуба "Касторс Брейн" Олеся Малашенко. "Зарядитесь энергией на утренней тренировке всего тела за 20 минут. Все, что вам нужно, – кушетка и несколько гантелей", – подписала видео тренировки эффектная чемпионка Бельгии.

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Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина показала свою готовность к виртуальному теннисному турниру в Мадриде, который стартует уже завтра. Наша прима продемонстрировала свою новую экипировку, только вместо экипировки Свитолина вооружилась джойстиком.

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Лилия Подкопаева, которая последнее время живет в США, поздравила с днем рождения любимого мужчину, своего нынешнего мужа – американского бизнесмена Игоря Дубинского.

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Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь после долгого затишья показал себя в новом образе – наш большой очень органично смотрится в экипировке для американского футбола и даже шутливо обратился в НФЛ, намекая на свое усиление: "Как дела?"

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Ранее мы писали, что коронавирус съедает миллионы и зарплаты украинских звезд НБА – под угрозой.

Смотрите сюжет об Алексее Лэне – украинце, который покорил НБА

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