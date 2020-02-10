Сын олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту в 15 лет бьет рекорды отца

Мелвин Лайк Хольм

У олимпийского чемпиона 2004 года по прыжкам в высоту шведа Стефана Хольма подрастает талантливый сын. Мелвин Лайк Хольм пошел по стопам отца в легкую атлетику и в 15 лет уже опережает его достижения. К слову, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук обновила мировой рекорд сезона.

В прошлом году Мелвин в 14 лет стал бронзовым призером чемпионата Швеции среди взрослых. Причем в родном Карлстаде он покорил высоту 2,09 м, установив не только личный рекорд, но и рекорд страны для спортсменов до 15 лет. Предыдущее достижение принадлежало трехкратному призеру Олимпийских игр Патрику Шебергу (2,07 м). Интересно, что отец Мелвина Лайка в таком возрасте прыгал всего лишь на 1,94 м.

А вчера, в воскресенье, на турнире в Хельсинки Хольм-младший взлетел уже на 2 м 13 см! Смотрите видео впечатляющего прыжка в Финляндии.

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Стефан Хольм вошел в историю еще и тем, что прыгал на высоту, которая больше его роста на 59 см. Его рост был 1,81 м, а личный рекорд – 2,40 м. Настолько "выше себя" никто в мире не прыгал.

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Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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