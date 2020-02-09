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Украинская легкоатлетка-красавица обновила мировой рекорд сезона на международном турнире

9 февраля, 08:59

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла турнир в Польше

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Украинка Марина Бех-Романчук демонстрирует прекрасную спортивную форму в зимнем сезоне. Вчера вечером наша легкоатлетка обновила лучший результат сезона в мире в прыжках в длину на международном турнире в Торуни. А, как мы сообщали, неделю назад Бех-Романчук выиграла турнир в Карлсруэ с лучшим результатом зимы.

В Германии наша прыгунья улетела на 6,92 м, а в Польше – на четыре сантиметра дальше, на 6,96 м. Ближайшую соперницу, нигерийку Брум, Марина опередила на 34 см! К слову, мы писали, что Марина Бех и Ярослава Магучих претендуют на звание лучших легкоатлеток Европы. Голосование за лучшую атлетку идет в соцсетях до полудня понедельника. 18-летняя прыгунья в высоту Магучих в январе установила мировой рекорд для молодежи (U-20) и обновила рекорд Украины для помещений.

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Также мы писали, что Федерация легкой атлетики рассказала о распределении средств от государства на подготовку к соревнованиям. Больше всех выделят Ярославе Магучих – более миллиона. Также приличную сумму, немногим более 900 тысяч, получит Марина Бех-Романчук.

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Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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рекорд прыжки в длину легкая атлетика Марина Бех

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