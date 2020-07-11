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Так и не вышла из комы : чемпионка мира по шорт-треку скончалась в 27 лет

11 июля, 00:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка пожаловаться на проблемы со здоровьем 25 июня, а последние дни находилась в коме

Бронзовая Призерка зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 шорт-трекистка из Нидерландов Лара ван Руйвен скончалась сегодня вечером в больнице Перпиньяна. Она была в отделении интенсивной терапии с 29 июня, где она находилась в искусственной коме.

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Первая нидерландская девушка, выигравшая чемпионат мира в шорт-треке, была госпитализирована 25 июня. Она почувствовала себя плохо во время тренировочного сбора в Пиренеях. Диагноз – аутоиммунная реакция, приводящая к серьезным осложнениям, включая внутреннее кровотечение. А ранее сообщалось, что у ван Руйвен расстройство иммунной системы с того момента, как она перенесла операцию на плече, сообщается на официальном сайте Королевского конькобежного союза Нидерландов.

С 29 июня состояние Лары было критическим. Из-за этих осложнений во Франции Ван Руйвен уже дважды перенесла операцию, но это не улучшило ее состояния. Утром врачи констатировали, что не смогут спаси Лару, а к вечеру она скончалась.

27-летняя ван Руйвен, помимо олимпийской награды, является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, троекратной чемпионкой Европы.

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Ранее сегодня мы писали, что в России умер 23-летний хоккеист: ему стало плохо на тренировке. Спортсмену стало плохо во время тренировки, его отправили в реанимацию, но спасти не смогли.

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Смотрите, как трагические случаи случались в истории бокса:

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Олимпиада-2018 шорт-трек чемпионка мира

Источник: Сегодня|Спорт

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