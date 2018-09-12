"Такая милашка": самая красивая украинская спортсменка передала фанатам воздушный поцелуй

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая признавалась самой красивой украинской спортсменкой на Олимпиаде-2016 в Рио, на своей странице в Instagram разместила видео, на котором передает фанатам воздушный поцелуй. За 40 минут видео собрало более шести тысяч "лайков" и десятки восторженных комментариев, среди которых попадались даже предложения руки и сердца.

"Отдых", – коротко подписала видео спортсменка. В Instagram у Юлии Левченко 108 тысяч подписчиков. "Такая милашка", "Очень сексуально", "Шик модерн", – некоторые из комментариев подписчиков.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou) 12 Сен 2018 в 12:49 PDT





Напомним, что в конце лета Юлия Левченко прыгнула на 1,94 метра и стала второй в финале "Бриллиантовой лиги". Украинская спортсменка проиграла только чемпионке Европы и мира Марии Ласицкене.

Отметим, что лучший результат 20-летней спортсменки – 2,01 метра – был показан летом 2017 года в Лондоне на чемпионате мира, в котором Левченко заняла второе место.

Напомним, что Юлию Левченко признали лучшей легкоатлеткой Украины в 2017 году. На ее счету в 2017-м "серебро" на чемпионате мира, "бронза" на чемпионате Европы в помещении, "золото" на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики "Восходящая звезда".