Такого проката в фигурном катании еще не было: невероятный рекорд японца Юдзуру Ханю

Невероятный Ханю в Корее побил свое же достижение, установленное два года назад в России

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов в Сеуле (Южная Корея), установив мировой рекорд – 111,82 балла. Вторым стал китаец Цзинь Боян. Третий результат продемонстрировал американец Джейсон Браун.

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Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов

Сеул. Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 111,82 (мировой рекорд)

2. Цзинь Боян (Китай) – 95,83

3. Джейсон Браун (США) – 94,71

4. Киган Мессинг (Канада) – 94,03

5. Юма Кагияма (Япония) – 91,61

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 90,37

7. Кадзуки Томоно (Япония) – 88,22

8. Томоки Хиватаси (США) – 88,09

9. Нам Нгуен (Канада) – 85,24

10. Камден Пулкинен (США) – 84,66

Отметим, что предыдущий мировой рекорд был установлен японцем Юдзуру Ханю на этапе Гран-при в России в 2018 году. Тогда его результат в короткой программе составил 110,53 балла.

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Добавим, что свою произвольную программу на чемпионате четырех континентов фигуристы представят в воскресенье, 9 февраля.

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