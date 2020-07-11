Там нет машин и телевизоров: Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая в последние годы живет и тренирует в США, показала эффектный трюк в воздухе и подтвердила, что находится в прекрасной форме. Ранее Подкопаева побывала в городе-призраке.

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Этим летом олимпийская чемпионка Атланты-1996 организовала собственный летний лагерь, где и сделала на батуте сальто назад. "Гимнастика у меня в крови", – написала в Instagram 41-летняя спортсменка и мама троих детей.

Лилия Подкопаева делает сальто назад Видео: Instagram

Также Подкопаева успела заглянуть в гости к амишам. Амиши – это религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией.

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"В Пенсильвании насчитывается около 55 тысяч амишей. Они самые консервативные жители США, которые живут по правилам, написанным их праотцами – переселенцами из Германии и Швейцарии. Амишам запрещается служить в армии, фотографироваться (поэтому вместо амишей буду я), водить автомобили и летать на самолетах, иметь компьютеры, телевизоры, радиоприемники, носить наручные часы и обручальные кольца, путешествовать. Удивительное рядом", – отметила легендарная гимнастка.

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