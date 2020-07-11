Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Там нет машин и телевизоров: Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам

11 июля, 15:50

Елена Павлова Елена Павлова

Известная украинская гимнастка подтвердила, что находится в прекрасной форме

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая в последние годы живет и тренирует в США, показала эффектный трюк в воздухе и подтвердила, что находится в прекрасной форме. Ранее Подкопаева побывала в городе-призраке.

Реклама

Этим летом олимпийская чемпионка Атланты-1996 организовала собственный летний лагерь, где и сделала на батуте сальто назад. "Гимнастика у меня в крови", – написала в Instagram 41-летняя спортсменка и мама троих детей.

Лилия Подкопаева делает сальто назад Видео: Instagram

Также Подкопаева успела заглянуть в гости к амишам. Амиши – это религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией.

Читайте также: "Спорт был моим бойфрендом многие годы": Подкопаева рассказала о больших депрессиях

"В Пенсильвании насчитывается около 55 тысяч амишей. Они самые консервативные жители США, которые живут по правилам, написанным их праотцами – переселенцами из Германии и Швейцарии. Амишам запрещается служить в армии, фотографироваться (поэтому вместо амишей буду я), водить автомобили и летать на самолетах, иметь компьютеры, телевизоры, радиоприемники, носить наручные часы и обручальные кольца, путешествовать. Удивительное рядом", – отметила легендарная гимнастка.

INSTAGRAM

Смотрите также, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лилия Подкопаева спортивная гимнастика гимнастка олимпийская чемпионка Сальто Назад

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Невероятно сексуально: велосипедистка распахнула халатик на голом теле
Невероятно сексуально: велосипедистка распахнула халатик на голом телеДругие
"Бил палкой и не давал есть неделю": в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнастокДругие
Откачивали 45 минут! Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охоты
Откачивали 45 минут! Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охотыДругие
"С такой фигуркой грех в сплошном купальнике загорать": звездная гимнастка расслабилась на крыше киевской высоткиДругие
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном местеДругие
Роналду и не снилось: американский футболист подписал рекордный контракт в истории мирового спорта
Роналду и не снилось: американский футболист подписал рекордный контракт в истории мирового спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять