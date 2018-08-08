"Токио-2020?": Анна Ризатдинова заинтриговала фотографией в белом бикини

Сегодня, 14:53

Украинская гимнастка дала фанатам надежду на возвращение в большой спорт

Анна Ризатдинова. Фото Instagram
Анна Ризатдинова. Фото Instagram

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова в одной из социальных сетей разместила фотографию, на которой она в белом бикини на пляже повисла на гимнастических кольцах. Спортсменка подписала фото "Токио-2020?", намекая на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в столице Японии.

Напомним, что в ноябре прошлого года бронзовый призер Олимпиады-2016 Ризатдинова впервые получила награду особенной пробы – у художественной гимнастки и бизнесмена Александра Онищенко родился сын Роман.

Отметим, что упражнения на кольцах относятся к гимнастике спортивной, а не художественной.

anna

Комментарии подписчиков под фото Анны:

  • Будешь первая мама-чемпионка!
  • Да пожалуйста вернись
  • Анечка, дааа. Ты мой самый большой кумир, я мечтаю снова увидеть тебя на ковре
  • Аня, ты очень талантлива и прекрасна, по-настоящему сильная спортсменка, на Олимпиаде будешь великолепна!
  • В мировой истории Олимпиад еще не было призеров по двум видам гимнастики! Почему бы и не стать первой!
  • Если есть силы и позволяет здоровье, то пожалуйста Анна. Мы бы хотели вас видеть на ОИ

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художественная гимнастика, Анна Ризатдинова, Олимпиада-2020

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