"Токио-2020?": Анна Ризатдинова заинтриговала фотографией в белом бикини
Украинская гимнастка дала фанатам надежду на возвращение в большой спорт
Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова в одной из социальных сетей разместила фотографию, на которой она в белом бикини на пляже повисла на гимнастических кольцах. Спортсменка подписала фото "Токио-2020?", намекая на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в столице Японии.
Напомним, что в ноябре прошлого года бронзовый призер Олимпиады-2016 Ризатдинова впервые получила награду особенной пробы – у художественной гимнастки и бизнесмена Александра Онищенко родился сын Роман.
Отметим, что упражнения на кольцах относятся к гимнастике спортивной, а не художественной.
Комментарии подписчиков под фото Анны:
- Будешь первая мама-чемпионка!
- Да пожалуйста вернись
- Анечка, дааа. Ты мой самый большой кумир, я мечтаю снова увидеть тебя на ковре
- Аня, ты очень талантлива и прекрасна, по-настоящему сильная спортсменка, на Олимпиаде будешь великолепна!
- В мировой истории Олимпиад еще не было призеров по двум видам гимнастики! Почему бы и не стать первой!
- Если есть силы и позволяет здоровье, то пожалуйста Анна. Мы бы хотели вас видеть на ОИ
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