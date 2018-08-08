"Токио-2020?": Анна Ризатдинова заинтриговала фотографией в белом бикини

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова в одной из социальных сетей разместила фотографию, на которой она в белом бикини на пляже повисла на гимнастических кольцах. Спортсменка подписала фото "Токио-2020?", намекая на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в столице Японии.

Напомним, что в ноябре прошлого года бронзовый призер Олимпиады-2016 Ризатдинова впервые получила награду особенной пробы – у художественной гимнастки и бизнесмена Александра Онищенко родился сын Роман.

Отметим, что упражнения на кольцах относятся к гимнастике спортивной, а не художественной.

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