Трагедия для олимпийской чемпионки: американку дисквалифицировали за фальстарт

Украинка Анна Плотицина не смогла пробиться в полуфинал в беге на 100 метров с барьерами

Лучшее время показала Тоби Амусан из Нигерии / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в субботу прошли квалификационные забеги на дистанции 100 метров с барьерами у женщин. Единственная представительница Украины – Анна Плотицина – в своем забеге заняла предпоследнее место и в полуфинал не попала. Время нашей спортсменки – 13.30 секунды – в итоговом протоколе квалификации стало 30-м.

Лучшее время показала Тоби Амусан из Нигерии – 12.48 секунды, что стало ее персональным рекордом.

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Настоящая трагедия случилась с одной из главных фавориток в этом виде. Олимпийская чемпионка американка Брианна Макнил была дисквалифицирована из-за фальстарта. Хотя в этом квалификационном забеге, где нужно было войти в топ-4, у нее были лучшие результаты в сезоне: спортсменка вполне могла позволить себе стартовать позже всех.

Брианна Макнил дисквалифицирована / Фото: Reuters

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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