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Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике

29 сентября, 11:36

После двух соревновательных дней лучший украинский результат - четвертое место Елены Собчук

Кристина Юдкина и Елена Собчук вошли в ТОП-10 в спортивной ходьбе на 50 км

Кристина Юдкина и Елена Собчук вошли в ТОП-10 в спортивной ходьбе на 50 км / Фото: Reuters

В следующем году состоится самое ожидаемое спортивное событие – летняя Олимпиада. Там "королева спорта", легкая атлетика, может принести Украине ряд медалей. Чтобы оценить наши шансы на награды Игр, присмотримся к результатам украинских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре – последнем перед Олимпиадой-2020.

В списке ниже – абсолютно все украинские результаты ЧМ-2019. Лучший пока – это четвертое место Елены Собчук в спортивной ходьбе на 50 км. Порадовала 24-летняя Ирина Климец, которая в секторе для метания молота установила свой личный рекорд (73.56 метра) и заняла итоговое пятое место.

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Легкая атлетика. ЧМ-2019 в Катаре. Все результаты украинцев

4-е место. Елена Собчук. Ходьба, 50 км
5-е место. Ирина Климец. Метание молота. Личный рекорд
6-е место. Кристина Юдкина. Ходьба, 50 км
9-е место. Марьян Закальницкий. Ходьба, 50 км
9-е место. Ольга Ляховая. Бег на 800 метров

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13-е место. Украина. Смешанная эстафета 4х400 метров
15-е место. Наталья прищепа. Бег на 800 метров
21-е место. Марина Килипко. Прыжки с шестом
23-е место. Ирина Геращенко. Прыжки в высоту
24-е место. Алена Шамотина. Метание молота
25-е место. Валерий Литанюк. Ходьба, 50 км
30-е место. Ирина Новожилова. Метание молота

Не финишировала. Александра Шафар. Марафон
Не финишировал. Иван Банзерук. Ходьба, 50 км
Не финишировала. Валентина Мирончук. Ходьба, 50 км

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легкая атлетика результаты чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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