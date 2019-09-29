Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике

После двух соревновательных дней лучший украинский результат - четвертое место Елены Собчук

Кристина Юдкина и Елена Собчук вошли в ТОП-10 в спортивной ходьбе на 50 км / Фото: Reuters

В следующем году состоится самое ожидаемое спортивное событие – летняя Олимпиада. Там "королева спорта", легкая атлетика, может принести Украине ряд медалей. Чтобы оценить наши шансы на награды Игр, присмотримся к результатам украинских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре – последнем перед Олимпиадой-2020.

В списке ниже – абсолютно все украинские результаты ЧМ-2019. Лучший пока – это четвертое место Елены Собчук в спортивной ходьбе на 50 км. Порадовала 24-летняя Ирина Климец, которая в секторе для метания молота установила свой личный рекорд (73.56 метра) и заняла итоговое пятое место.

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Легкая атлетика. ЧМ-2019 в Катаре. Все результаты украинцев

4-е место. Елена Собчук. Ходьба, 50 км

5-е место. Ирина Климец. Метание молота. Личный рекорд

6-е место. Кристина Юдкина. Ходьба, 50 км

9-е место. Марьян Закальницкий. Ходьба, 50 км

9-е место. Ольга Ляховая. Бег на 800 метров

13-е место. Украина. Смешанная эстафета 4х400 метров

15-е место. Наталья прищепа. Бег на 800 метров

21-е место. Марина Килипко. Прыжки с шестом

23-е место. Ирина Геращенко. Прыжки в высоту

24-е место. Алена Шамотина. Метание молота

25-е место. Валерий Литанюк. Ходьба, 50 км

30-е место. Ирина Новожилова. Метание молота

Не финишировала. Александра Шафар. Марафон

Не финишировал. Иван Банзерук. Ходьба, 50 км

Не финишировала. Валентина Мирончук. Ходьба, 50 км

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