Трагедия в спорте: эфиопский легкоатлет умер в возрасте 22 лет

Абади Хадис / Фото: Getty Images

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации. Причины смерти спортсмена не называются.

Хадис в 2016 году стал самым быстрым среди атлетов U20 на 5000 и 10 000 м, показав результаты 13.02,49 и 26.57,88 соответственно. В том же году он представлял Эфиопию на Олимпийских играх в Рио, где занял 15-е место на дистанции 10 000 метров.

Абади Хадис – был одним из пяти легкоатлетов в истории, которому удалось пробежать 5000 м менее чем за 13 минут, 10000 м – менее чем за 27 минут и полумарафон – менее чем за 59 минут.

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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