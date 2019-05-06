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Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру

6 мая, 21:48

29-летний англичанин Джадд Трамп впервые стал чемпионом мира по снукеру, обыграв в финале Джона Хиггинса

Джадд Трамп
Джадд Трамп. Фото: Getty Images

Британский снукерист Джадд Трамп добился самого крупного успеха в карьере, став триумфатором чемпионата мира-2019. В финале главного события в мире снукера 29-летний англичанин одолел титулованного ветерана Джона Хиггинса со счетом 18-9 и взял реванш за финал чемпионата мира-2011.

Первая сессия прошла в равной борьбе: финалисты взяли по четыре фрейма. На старте следующей сессии Хиггинс придавил Джадда 125-очковой серией, но в итоге только раззадорил соперника. Трамп взял восемь фреймов подряд (12-5), чем предопределил итоговый успех. На старте третьей сессии Хиггинс сорвал максимальный брейк и так и не приблизился к Джадду.  В решающей четвертой сессии Джадду нужно было взять всего два фрейма, и он управился с задачей быстро.

Прежде финал ЧМ-2011 оставался лучшим результатом Джадда. Трамп еще по два раза проигрывал в полуфиналах и четвертьфиналах. Победа над Трампом в 2011-м принесла Хиггинсу четвертый, но последний титул чемпиона мира. Джон дошел до финала ЧМ третий год подряд и опять проиграл.

Ранее мы писали, что главной сенсацией первого круга чемпионата мира по снукеру стал проигрыш Ронни О’Салливана любителю Джеймсу Кэхиллу.

Напомним, что в марте этого года пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан стал первом игроком сделавшим 1000 сенчури. Кроме того, он первый игрок в истории снукера, заработавший 10 млн фунтов призовыми.

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Тег чемпионат мира, снукер, Джон Хиггинс, Джадд Трамп

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Источники:

Eurosport , Сегодня|Спорт

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