Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо сделал хет-трик в чемпионате Норвегии

Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо забил три гола в составе футбольной команды "Астор-2", которая выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии.

"Астор-2" встречался с "Глимтом" и победил с разгромным счетом – 5:0. Клебо забил второй гол своей команды в первом тайме, а затем четвертый и пятый во второй половине матча.

Клебо планирует сыграть еще в нескольких поединках национального первенства.

"Астор-2" лидирует в дивизионе – после четырех матчей команда одержала четыре победы. Йоханнес Клебо в этих встречах забил в сумме четыре гола.

Напомним, что на прошедшей зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане норвежец Йоханнес Клебо стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок.

Успехи Йоханнеса Клебо помогли сборной Норвегии выиграть неофициальный медальный зачет Олимпиады-2018.

А в апреле на соревнованиях в норвежском городе Алта Йоханнесу Клебо подарили оленя, которого зовут "Король Клебо". Такой необычный подарок 21-летнему спортсмену преподнес сын местного оленевода, который является большим фанатом лыжника.