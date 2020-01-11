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Тренер сборной Украины о стартовом матче гандбольного Евро: "Мы заслуживали ничьей"

11 января, 10:01

Наша мужская команда проиграла Северной Македонии, а в воскресенье сыграет с Австрией

Наставник сборной Украины Сергей Бебешко

Наставник сборной Украины Сергей Бебешко

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В пятницу мужская сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по гандболу в Австрии. В финальной части турнира "сине-желтые" появились впервые за последние десять лет. Как мы сообщали, Украина проиграла Северной Македонии на Евро-2020, пропустив решающий мяч на последней секунде.

После обидного поражения в Вене главный тренер сборной Украины Сергей Бебешко поделился своим взглядом на матч с македонцами:

"Это была хорошая игра. Считаю, по ее итогам мы заслуживали заработать хотя бы одно очко, хотя бы ничью. В конце концов, у нас – молодая команда, которая не имеет должного опыта выступлений на таком уровне. Но мы дрались до конца. А голкипер соперников совершил несколько просто невероятных сейвов".

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Во втором поединке нашей группы В команда Австрии переиграла Чехию – 32:29. Именно с хозяевами турнира украинцы сыграют в Вене второй матч чемпионата Европы. Начнется он в воскресенье в 19:15 по киевскому времени.

Смотрите, как сборная Украины по баскетболу обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы

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гандбол Евро-2020 сборная Украины по гандболу Сергей Бебешко

Источник: xsport.ua

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