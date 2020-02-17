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Третья на супертурнире: украинская шахматистка удачно выступила в США в элитной компании

17 февраля, 21:02

Мария Музычук проиграла всего одну партию в Сент-Луисе

Мария Музычук

Мария Музычук

Украинка Мария Музычук заняла третье место на турнире в американском Сент-Луисе. Участие в нем принимали десять элитных шахматисток. Недавно мы писали, как сестра Марии Анна Музычук стала второй на чемпионате мира в Москве по блицу.

Соревновались девчата на Cairns Cup-2020 в США по круговой системе: каждый сыграл с каждым. 27-летняя уроженка Стрыя, что на Львовщине, показала третий результат. В последнем туре Мария, играя черными фигурами, разошлась миром с американкой Кариссой Йип. Ранее Музычук победила будущую победительницу – Хампи Конеру из Индии, а также россиянку Валентину Гунину. Сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, россиянкой Катериной Лагно, грузинкой Наной Дзагнидзе, американкой Ириной Круш и Дроновалли Харикой из Индии. Проиграла наша спортсменка лишь бывшей чемпионке мира из России Александре Костенюк. К слову, Мария тоже носила титул сильнейшей шахматистки планеты в 2015-16 годах.

Мы сообщали, что чемпион мира по шахматам покидает сборную Украины.

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Таким образом, Музычук набрала 5 очков и поделила третье место с Костенюк. Победительницей турнира стала Конеру с 6 баллами, второе место – у Вэньцзюнь (5,5).

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шахматы чемпионат мира Анна Музычук Мария Музычук

Источник: СпортОнлайн

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