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"Тур де кухня": как скучающая в изоляции скалолазка, не ступая на пол, добралась до холодильника

3 апреля, 18:02

Елена Павлова

После этого "экстремального тура" девушка трижды помыла столы

Американская скалолазка Брук Рабуту показала, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 19-летняя спортсменка выложила в Instagram видео, на котором она без страховки и каких-либо дополнительных приспособлений карабкается через кухню к холодильнику. Ранее мы сообщали про скандал в украинском спорте: атлет обвинил главного тренера сборной в сексуальном насилии.

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"Тур де кухня. Не беспокойтесь! Я после этого трижды помыла столы!" — написала спортсменка, которая вынуждена тренироваться в пределах собственного дома.

INSTAGRAM

Ранее Брук уже организовывала "Тур де мой дом", облазив все стены: "Мне повезло, что в моем подвале есть домашняя стена, и я очень благодарна за это в такие трудные времена, как сейчас. Я знаю, что не многим людям повезло иметь домашнюю стену, но есть и другие способы тренироваться дома и делать это весело! Не менее важно дистанцировать себя умственно, насколько это важно, чтобы дистанцироваться и физически в доме. Позвоните тем, кого любите, и позаботьтесь о себе".

INSTAGRAM

Мы также рассказывали, как женщина-паук побила мировой рекорд по скалолазанию.Арьес Сусанти из Индонезии взорвала соцсети своим выступлением на мировом первенстве в Китае.

Смотрите, как украинец стал лучшим скалолазом мира

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