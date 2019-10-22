Женщина-паук побила мировой рекорд по скалолазанию: люди с кровати встают дольше

Арьес Сусанти из Индонезии взорвала соцсети своим выступлением на мировом первенстве в Китае

Арьес Сусанти / Фото: Twitter

Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти стала звездой интернета после впечатляющего выступления на чемпионате мира в Китае. 24-летняя девушка преодолела 15-метровую вертикальную стену менее чем за семь секунд, уверенно заняв первое место в своей дисциплине. Вместе с завоеванием золотой медали индонезийка установила новый мировой рекорд. Ранее швейцарский скалолаз совершил рекордное восхождение в Альпах.

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Пользователи социальных сетей были особенно впечатлены скоростью индонезийки: "Мы нашли настоящего человека-паука" и Вау, это же индонезийская чудо-женщина". Один из юзеров заявил, что "больше времени тратит на то, чтобы подняться по утрам с кровати".

Отметим, что скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020. Женщина-паук Арьес Сусанти наверняка будет там в числе главных претендентов на "золото".

Ранее мы рассказывали, как украинские скалолазы карабкаются к медалям Олимпиады и причем тут Болт. Лидер нашей сборной Даниил Болдырев установил мировой рекорд, а Евгению Казбекову сравнивают со зверем.

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